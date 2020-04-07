Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020 г. до $1 млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции нового типа, говорится в соответствующем распоряжении правительства. Деньги направят из федерального бюджета.
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«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией до $1 млн», — говорится в распоряжении
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RT на русском09:28

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Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

Ведомости09:20

Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

ТАСС09:30

Россия выделит ВОЗ до $1 млн для борьбы с пандемией коронавируса

RT на русском09:28

Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

РБК09:56

Россия выделит ВОЗ на борьбу с коронавирусом $1 млн

Коммерсантъ09:20

Россия выделит 1 млн долларов ВОЗ на борьбу с коронавирусом

Комсомольская правда09:15

Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

Известия09:08
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Общество

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Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

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В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
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К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
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Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

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Политика

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Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

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BFM.ru 15:30
Общество

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Газета.Ru 11:48
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Министерство обороны США приступило к тестированию вакцины от коронавируса, процесс займет несколько месяцев, сообщил главный врач объединенного комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс.
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Ведомости 10:41
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Карантин может быть опасен для пожилых людей

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Gazeta.SPb вчера в 00:11
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Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с экипажем

Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый комплекс космодрома Байконур для первого пилотируемого запуска на Международную космическую станцию (МКС), сообщается в понедельник, 6 апреля, в Twitter «Роскосмоса».
Известия 01:19
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
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