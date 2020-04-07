с чего всё началось

Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020 г. до $1 млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции нового типа, говорится в соответствующем распоряжении правительства. Деньги направят из федерального бюджета.

Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

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