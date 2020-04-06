Коронавирус

Союзное ВечеСоюзное ВечеРоссия выделит ВОЗ 1 миллион долларов на борьбу с коронавирусом

Пожертвование, как говорится в постановлении, носит единовременный и добровольный характер. Не считая взноса для борьбы с пандемией, российская сторона в этом году должна в обязательном порядке осуществить выплату в размере 5,7 миллионов долларов.
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с чего всё началось
«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией до $1 млн», — говорится в распоряжении
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RT на русском09:28

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Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

РБК09:56

Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

ТАСС09:30

Россия выделит 1 млн долларов ВОЗ на борьбу с коронавирусом

Комсомольская правда09:15

Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

Ведомости09:20

Россия выделит ВОЗ на борьбу с коронавирусом $1 млн

Коммерсантъ09:20

Россия выделит ВОЗ до $1 млн для борьбы с пандемией коронавируса

RT на русском09:28

Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

Известия09:08
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Общество

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Новая редакция нормативного документа предусматривает послабления ряду предприятий во время пандемии - им разрешено работать.
Взгляд-инфо 10:10
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Напомним, - сегодня российское правительство ограничило продажу некоторых товаров, в том числе масок, определив, кто именно и с какой наценкой имеет право это делать.
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В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат

Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
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Минздрав ДНР сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в ДНР.
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Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
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Общество

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Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
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Премьер Израиля ввел полный карантин на Песах с 7 по 10 апреля

Полный карантин будет действовать с 16 часов по Москве 7 апреля по 7 часов утра 10 апреля, сообщает ТАСС.
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Поставщики предупредили о росте цен до 20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.
Известия 11:42
Происшествия

Что стало с единственной уцелевшей при нападении тверского стрелка

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Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
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