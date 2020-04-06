с чего всё началось

Пожертвование, как говорится в постановлении, носит единовременный и добровольный характер. Не считая взноса для борьбы с пандемией, российская сторона в этом году должна в обязательном порядке осуществить выплату в размере 5,7 миллионов долларов.

Россия выделит ВОЗ 1 миллион долларов на борьбу с коронавирусом

Общество Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Экономика Экономисты предупредили о рецессии российской экономики После окончания пандемии приоритетами в экономике России станут поддержка доходов людей, инвестиционной активности и рубля, сдерживание инфляции и борьба с безработицей.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Общество Коронавирус. Расширен список работающих саратовских предприятий Новая редакция нормативного документа предусматривает послабления ряду предприятий во время пандемии - им разрешено работать.

Общество В Турции запретили продажу медицинских масок Напомним, - сегодня российское правительство ограничило продажу некоторых товаров, в том числе масок, определив, кто именно и с какой наценкой имеет право это делать.

Общество Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.

Происшествия Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.

Здоровье Доктор Комаровский назвал эффективное средство защиты от коронавируса Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках и назвал эффективное средство защиты от коронавируса.

Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть на 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Экономика Поставщики предупредили о росте цен до 20% Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.