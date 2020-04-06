Коронавирус
Союзное ВечеРоссия выделит ВОЗ 1 миллион долларов на борьбу с коронавирусом
Пожертвование, как говорится в постановлении, носит единовременный и добровольный характер. Не считая взноса для борьбы с пандемией, российская сторона в этом году должна в обязательном порядке осуществить выплату в размере 5,7 миллионов долларов.
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с чего всё началось
«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией до $1 млн», — говорится в распоряжении.RT на русском09:28
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