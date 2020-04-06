с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что Россия направит во Всемирную организацию здравоохранения средства на борьбу с коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения получит от российского правительства до $1 млн.

Россия выделит ВОЗ 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом

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Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть на 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

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Экономика Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.

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Хоккей Скабелка покинет пост главного тренера «Барыса» Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка не договорился с клубом о новом контракте и покинет команду, сообщатся на сайте клуба КХЛ из Казахстана.

Общество Медик назвал ошибки тех, кто защищается перчатками от коронавируса Английский врач Каран Рангараджан рассказал о частых ошибках тех, кто во время посещения магазинов в период пандемии коронавируса пользуется резиновыми перчатками.