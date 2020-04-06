Коронавирус
Вестник КавказаРоссия выделит ВОЗ 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что Россия направит во Всемирную организацию здравоохранения средства на борьбу с коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения получит от российского правительства до $1 млн.
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с чего всё началось
«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией до $1 млн», — говорится в распоряжении.RT на русском09:28
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Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкции дали обратный эффект.
Здоровье
В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус
По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова.
Футбол
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Общество
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Здоровье
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Авто
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Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Экономика
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Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
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Полиция Киевской области выяснила, кто является виновником лесного пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
Музыка
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Общество
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Экономика
Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса
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Здоровье
Составлен портрет типичной жертвы коронавируса
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Хоккей
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Общество
Медик назвал ошибки тех, кто защищается перчатками от коронавируса
Английский врач Каран Рангараджан рассказал о частых ошибках тех, кто во время посещения магазинов в период пандемии коронавируса пользуется резиновыми перчатками.
Космос
Ракета «Союз-2.1а» установлена на старт для первого полета с экипажем
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