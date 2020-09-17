Экономика

ТАССТАССНа финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей

Более 300 млрд рублей будет направлено в 2021-2023 годах на финансирование СМИ. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая есть в распоряжении ТАСС.
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с чего всё началось

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах

Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период.
ТАСС08:57

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Не отстояли. Расходы на оборону российского бюджета могут сократиться на 180 млрд рублей

Фонтанка.Ру11:14

На нацпроекты в 2021 году направят 2,2 трлн рублей

РЕН ТВ07:46

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021‒2023 годах

Ведомости09:25

На обеспечение работы президента РФ и его администрации направят 14,9 млрд рублей

БИЗНЕС Online08:25

В 2021 году финансирование нацпроектов составит 2 трлн 200 млрд рублей

Говорит Москва07:47

Россия потратит более трех трлн рублей на нацбезопасность за три года

ИА Красная Весна10:41

Финансирование Фонда социального страхования в 2021 году составит более 141 млрд рублей

ТАСС11:13
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Политика

Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа

Координационный совет оппозиции в Белоруссии, который возглавляет Тихановская, позиционирует себя как временный представитель белорусского народа, готовый взять на себя органиацию новых президентских выборов на основе легитимных правил и норм.
CT news 09:55
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Общество

Бутылки из дела Навального доставили в Германию спасательным бортом

Бутылки с водой из номера Алексея Навального в томском отеле доставили в Берлин немецким спасательным бортом.
Lenta.ru 10:52
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Общество

В России стартовали предзаказы на PlayStation 5

Напомним, что выход игровой консоли PlayStation 5 в России назначен на 19 ноября.
The GEEK 08:42
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Экономика

Пенсии некоторых россиян вырастут на 4600 рублей в 2021 году

На прибавку смогут рассчитывать российские пенсионеры, у которых пенсия ниже размера прожиточного минимума.
Evo-rus.com 11:14
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Общество

Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Кремль относится негативно к планам Варшавы потребовать выдачи трех российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году.
Газета.Ru 08:49
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Общество

МИД России вызвал эстонского посла из-за бегства россиянина в Эстонию

МИД России вызвал эстонского посла из-за бегства в Эстонию россиянина Александра Литреева.
Lenta.ru 10:48
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Общество

Губернатор Пермского края Махонин отправлен в больницу с коронавирусом

Инаугурация Махонина, который победил на выборах 13 сентября, была запланирована на 21 сентября.
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Политика

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК 06:54
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Происшествия

Два человека пострадали при взрыве в ресторане в Киеве

По данным телеканала, пострадали как минимум два человека.
Известия 10:36
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Армия и оружие

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru 05:32
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Экономика

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомости 09:06
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Авто

Компания Brembo представила тормозные диски с зеркальной отделкой

Тарантас Ньюс 09:19
Политика

Оппозиция Белоруссии готовит санкционный список

Санкционному списку предложено дать имя первого погибшего Александра Тайраковского, гражданина Белоруссии.
Первый Севастопольский 04:00
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Общество

В Дагестане три компании по вывозу мусора могут стать банкротами

Mirmol.ru 06:24
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Происшествия

СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет

Националист Максим Марцинкевич (Тесак) начал убивать с 19 лет, но во время отбытия наказания раскаялся и признался в новых преступлениях.
Lenta.ru 09:06
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Четыре сенатора написали заявление о досрочном сложении полномочий

Четыре сенатора написали заявления о досрочном сложении своих полномочий, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
РИА Новости 11:12
Происшествия

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новости 10:45
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Общество

Наступление непогоды в Москве показали в ускоренном видео

Наступление непогоды в Москве показали в режиме таймлапс — ускоренном видео. Кадры публикует Telegram -канал Mash.
Мослента 11:09
Общество

Сотрудники полиции вызвали на опрос спутников Навального в Томске

Правоохранительные органы вызвали на опрос сотрудников признанного иноагентом ФБК Илью Пахомова и Марию Певчих, сопровождавших блогера Алексея Навального в поездке по Сибири.
Политика Сегодня 10:35
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Шоу-бизнес

Представитель Бориса Моисеева опроверг слухи о тяжелом состоянии певца

Состояние здоровья певца Бориса Моисеева ухудшилось в последнее время.
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В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

Никаких оснований для слухов о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:50
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Политика

Замглавы МИД предостерег США от попыток дестабилизации в Белоруссии

Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил с послом США в РФ Джоном Салливаном последние события в Белоруссии, подчеркнул недопустимость вмешательства во внутриполитические процессы в стране и отметил перспективность конституционной реформы в Белоруссии, говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.
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Общество

Минобрнауки изменило порядок приема в вузы

Минобрнауки России утвердило новый порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 08:18
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Экономика

В России могут повысить ставки акциза на сигареты на 20%

Предлагается увеличить ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты в следующем году на 20%, сообщает агентство РБК.
Городской ревизор вчера в 10:37
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Тедеско — о победе над «Родиной»: «Забили много, но могли еще больше»

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В «Сочи» сообщили об отмене матча КХЛ с «Локомотивом»

Хоккейный клуб «Сочи» объявил об отмене матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».
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Разработку самолета SSJ New планируется завершить в 2023 году

Опытно-конструкторские работы по созданию новой версии самолета SSJ 100 (модификация SSJ New) планируется завершить в 2023 году, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова.
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Политика

МИД Белоруссии раскритиковал резолюцию Европарламента

Министерство иностранных дел Белоруссии раскритиковало принятую резолюцию Европарламентом (ЕП) по ситуации в республике.
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Задержан подозреваемый в поджоге наркологической клиники в Красноярске

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Ураган оставил без электричества около 60 тыс. домов в Финляндии

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