Экономика
ТАССНа финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей
Более 300 млрд рублей будет направлено в 2021-2023 годах на финансирование СМИ. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая есть в распоряжении ТАСС.
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с чего всё началось
Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период.ТАСС08:57
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Lenta.ru 09:06
Политика
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Состояние здоровья певца Бориса Моисеева ухудшилось в последнее время.
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Тедеско — о победе над «Родиной»: «Забили много, но могли еще больше»
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