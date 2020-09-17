Россия планирует потратить на оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году — 3,2 трлн рублей, а в 2023 году — 3,1 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект бюджета на указанный период.

С чего всё началось Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период. ТАСС вчера в 08:57