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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Бюджет РФ профинансирует СМИ в 2021–2023 годах на 300 млрд рублей

Более 300 млрд рублей направят на финансирование СМИ в РФ в 2021 — 2023 годах, 17 сентября передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021 — 2023 годы.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах

Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период.
ТАСС08:57
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РИА Новости

Бюджет нацпроекта по жилью на 2021-2023 годы сократят на 20%

РИА Новости11:21
ТАСС

Финансирование «промышленной» госпрограммы в 2021 году снизится на 11,5%

ТАСС11:37
Ведомости

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021‒2023 годах

Ведомости09:25
Известия

Россия запланировала потратить на космос 577 млрд рублей за три года

Известия09:14
Говорит Москва

В 2021 году финансирование нацпроектов составит 2 трлн 200 млрд рублей

Говорит Москва07:47
РЕН ТВ

На нацпроекты в 2021 году направят 2,2 трлн рублей

РЕН ТВ07:46
Lenta.ru

Финансирование нацпроекта «Культура» превысит 70 миллиардов рублей

Lenta.ru11:21

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомости09:06
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«Роскомсвобода» требует запретить систему распознавания

Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова 16 сентября подала в Тверской районный суд Москвы административный иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии и ГУ МВД Москвы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а в будущем принять акт, который будет регламентировать работу подобных систем.
Коммерсантъ18:54
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Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета стран НАТО

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и сопроводил их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Lenta.ru11:43

Военная прокуратура Балтфлота проверит инцидент с мытьем ног в часовне

Военная прокуратура Калининградского гарнизона организовала проверку в связи с публикацией в интернете видео, на котором пятеро мужчин моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя.
Российская газета09:18
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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