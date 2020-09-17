Бюджет РФ профинансирует СМИ в 2021–2023 годах на 300 млрд рублей
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Более 300 млрд рублей направят на финансирование СМИ в РФ в 2021 — 2023 годах, 17 сентября передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021 — 2023 годы.В источнике
С чего всё началось
Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах
Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период.
ТАСС08:57
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