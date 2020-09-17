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Невские Новости

Россия выделит на оборону около 9,5 трлн рублей к 2023 году

Россия планирует потратить на оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году — 3,2 трлн рублей, а в 2023 году — 3,1 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект бюджета на указанный период.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах

Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период.
ТАССвчера в 08:57
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Ведомости

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021‒2023 годах

Ведомостивчера в 09:25
РИА Новости

Бюджет нацпроекта по жилью на 2021-2023 годы сократят на 20%

РИА Новостивчера в 11:21
Фонтанка.Ру

Не отстояли. Расходы на оборону российского бюджета могут сократиться на 180 млрд рублей

Фонтанка.Рувчера в 11:14
Lenta.ru

Финансирование нацпроекта «Экология» составит более 380 миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 12:35
ТАСС

Увеличение финансирования ЦИК в 2021 году связано с ростом оплаты труда членов избиркомов

ТАСС03:24
Известия

Россия запланировала потратить на космос 577 млрд рублей за три года

Известиявчера в 09:14
Говорит Москва

В 2021 году финансирование нацпроектов составит 2 трлн 200 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 07:47

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Нефтяной танкер дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класса VLCC, Very Large Crude Carrier), который ходил под флагом Венесуэлы, сменил имя с Ayacucho на "Максим Горький" и перешел под российский флаг, следует из базы данных о морских судах Equasis.
ТАСС03:15
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Сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» продлили на второй сезон

Все числа по просмотрам руководство стриминга не озвучивает, но отмечает, что после премьеры первых трех эпизодов шоу, два из которых были срежиссированы Ридли Скоттом, на второй неделе показа аудитория сериала выросла почти в два раза.
Российская газета03:45
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Власти России сэкономят на лекарствах для людей

Власти собираются сэкономить 19,5 миллиарда рублей на программе «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой идет помощь людям, страдающим от гемофилии, муковисцидоза, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза и других заболеваний, которые не поддаются полному излечению.
Lenta.ru03:13
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Вице-мэра Воронежа задержали по подозрению в присвоении 1,5 млн рублей

Оперативники ФСБ утром 17 сентября задержали заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева по подозрению в присвоении 1,5 млн руб. на предыдущем месте работы.
Коммерсантъвчера в 09:52
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