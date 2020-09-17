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Россия планирует потратить на оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году — 3,2 трлн рублей, а в 2023 году — 3,1 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект бюджета на указанный период.