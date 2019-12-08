Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия выиграет в войне Греты Тунберг с Китаем

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Были и другие факторы (например, ограничения из-за землетрясений добычи в Нидерландах), но, в частности, резко нарастил спрос на СПГ Китай, замещающий уголь природным газом.
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Происшествия

Число погибших в одесском колледже при пожаре возросло до 10

Газета.Ru 03:23
Политика

Акции протеста против интеграции с Россией завершились в Белоруссии

Несанкционированные выступления оппозиции Белоруссии против подписания интеграционных карт с Россией завершились в Минске, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 09:59
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

RuNews24.ru вчера в 16:27
Политика

В Киеве предрекли «послевкусие разочарования» от саммита в Париже

Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
РИА Новости 05:45
Политика

Кабмин ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии

Министр утверждает, что Россия якобы "нарушает там воздушное пространство, ведет кампании по дезинформации".
ТАСС 05:29
Экономика

МЭР хочет найти владельцев 25 млн объектов недвижимости

Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который направлен на то, чтобы определить налогоплательщиков по 25 миллионам объектов недвижимости в России и заставить их платить налоги, сообщил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.
РИА Новости 06 декабря в 08:42
Шоу-бизнес

Певица МакSим опять выходит замуж

Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Российская газета вчера в 06:41
Происшествия

В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил

В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Газета.Ru 01:20
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Газета.Ru 03:44
Происшествия

Сын Валерии прооперирован после ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
Известия 06:31
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Общество

Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
ТАСС вчера в 22:09
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
Армия и оружие

Американский авианосец «Джон Кеннеди» спустили на воду

Американский авианосец типа "Джеральд Форд" — "Джон Кеннеди" — официально спущен на воду.
Life.ru вчера в 18:26
Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru 06 декабря в 01:03
Культура

Художник съел проданную за 120 тысяч долларов работу коллеги

Американский художник Дэвид Датуна съел работу своего коллеги итальянского художника Маурицио Каттелана.
МИР 24 06:00
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Ведомости 06 декабря в 02:31
Транспорт

На МЦД начали закрывать турникеты перед возвращением оплаты

На Московских центральных диаметрах, которые с 9 декабря после двух недель бесплатного проезда снова станут платными, в воскресенье начинали закрывать турникеты.
Интерфакс 03:41
Политика

Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу

Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Российская газета 00:52
Политика

Немецкие СМИ предрекли крах мировой торговли через несколько дней

Ранее аналитик Михаил Хазин говорил о том, что мировую экономику ждут потрясения.
Политическая Экспертиза 02:59
Шоу-бизнес

Волочкова в пижаме с принтом тигра приготовила «плов» из морковки

Анастасия Волочкова опубликовала на личной странице в Instagram видео, на котором запечатлена в пижаме с принтом тигра.
Дни24 00:00
Наука

Ученые выявили три этапа старения человека на основе анализов крови

Интерфакс 05:12
Экономика

Россияне стали активно скупать акции

С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Ведомости 03:27
Армия и оружие

Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Газета.Ru 05:41
Происшествия

Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

Коммерсантъ 03:30
Общество

Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 04:29
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости вчера в 07:36
Общество

«Миссис Земной шар» стала россиянка

В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Lenta.ru вчера в 13:27
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия 06 декабря в 12:42
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