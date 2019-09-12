с чего всё началось

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония. Решение опубликовано на сайте ВТО. Документ предписывает Киеву привести тарифы в соответствие с антидемпинговыми правилами ВТО.

Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Общество Садоводы и огородники получат новые налоговые льготы Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.

Общество Профсоюзы Приморья возмущены постановлением губернатора Федерация профсоюзов Приморья, как и вся приморская общественность, возмущены постановлением губернатора Приморья, снижающим районный коэффициент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу Ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти всех воинов Красной Армии, которые пали при освобождении Чехословакии в 1945 году, заявил президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov.

Армия и оружие Лавров сообщил об окончании войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».

Экономика Силуанов и Кудрин разошлись в прогнозах экономического роста Господин Кудрин считает, что заложенных в нацпроекты средств недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%. По прогнозу Минэкономики рост ВВП в 2020 году составит 1,7%.

Армия и оружие Академик рассказал о возможных причинах начала ядерной войны Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов заявил, что наиболее вероятной причиной начала ядерной войны между США и Россией может быть реакция на ложную тревогу или эскалация локального конфликта, сообщает РИА "Новости".

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Интернет Firefox сможет игнорировать блокировки сайтов Ожидается, что данная функция будет внедрена в браузер Firefox в ближайшее время, что в перспективе позволит обходить любые блокировки, включая перспективную «глубокую» фильтрацию DPI, которую планирует применять Роскомнадзор.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала ночное селфи Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.

Политика Названа дата начала работы новых апелляционных и кассационных судов Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что новые окружные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции должны начать работу с 1 октября.

Политика Сноуден назвал условие для своего возвращения в США В апреле Сноуден назвал задержание в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа чёрным моментом для свободы прессы.

Общество Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт Российский певец Дима Билан после скандального выступления в пьяном виде на Дне города в Самаре даст в этого городе новый концерт 29 сентября.

Армия и оружие Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.

Общество Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).

Культура Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Космос Космические аппараты начнут собирать в Щелкове Источник фото: телеканал "360" По словам зампреда правительства Подмосковья, в дальнейшем ГКС подготовит 24 космических аппаратов к 2035 году.

Политика Супрун заподозрила раздвоение личности у Зеленского Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что у украинского лидера Владимира Зеленского раздвоение личности.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Здоровье Врач назвала первый признак больных легких Пульмонолог Марина Яковлева рассказала "Вечерней Москве", как уберечь себя и ребенка от распространенных заболеваний легких.

Авто Дилеры предложили сертифицировать автосервисы Ассоциация автодилеров РоАД выступила с предложением ввести в России систему сертификации автосервисов исходя из их оснащённости и компетентности работников.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.

Политика Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».

Волейбол Россия и Турция начали первый матч на чемпионате Европы по волейболу Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд завершится 29 сентября. Турнир примут 4 страны: Словения, Бельгия, Франция и Нидерланды.