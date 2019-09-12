Политика
ВедомостиРоссия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония. Решение опубликовано на сайте ВТО. Документ предписывает Киеву привести тарифы в соответствие с антидемпинговыми правилами ВТО.
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с чего всё началось
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) поддержал Россию в споре с Украиной по нитрату аммония и утвердил прошлогоднее решение арбитража, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.Lenta.ru10:31
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:27, Вашингтон
Общество
Садоводы и огородники получат новые налоговые льготы
Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.
Российская газета 07:33
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Общество
Профсоюзы Приморья возмущены постановлением губернатора
Федерация профсоюзов Приморья, как и вся приморская общественность, возмущены постановлением губернатора Приморья, снижающим районный коэффициент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 10 сентября в 23:53
Политика
Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу
Ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти всех воинов Красной Армии, которые пали при освобождении Чехословакии в 1945 году, заявил президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov.
РИА Новости 15:29
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК 20:39
Экономика
Силуанов и Кудрин разошлись в прогнозах экономического роста
Господин Кудрин считает, что заложенных в нацпроекты средств недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%. По прогнозу Минэкономики рост ВВП в 2020 году составит 1,7%.
Коммерсантъ 13:45
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru вчера в 05:57
Армия и оружие
Академик рассказал о возможных причинах начала ядерной войны
Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов заявил, что наиболее вероятной причиной начала ядерной войны между США и Россией может быть реакция на ложную тревогу или эскалация локального конфликта, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 07:41
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости 09 сентября в 23:54
Интернет
Firefox сможет игнорировать блокировки сайтов
Ожидается, что данная функция будет внедрена в браузер Firefox в ближайшее время, что в перспективе позволит обходить любые блокировки, включая перспективную «глубокую» фильтрацию DPI, которую планирует применять Роскомнадзор.
Sibnet Новости 11:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала ночное селфи
Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
Территория новостей 13:23
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Политика
Названа дата начала работы новых апелляционных и кассационных судов
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что новые окружные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции должны начать работу с 1 октября.
Московский Комсомолец 07:04
Политика
Сноуден назвал условие для своего возвращения в США
В апреле Сноуден назвал задержание в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа чёрным моментом для свободы прессы.
RT на русском 20:17
Общество
Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт
Российский певец Дима Билан после скандального выступления в пьяном виде на Дне города в Самаре даст в этого городе новый концерт 29 сентября.
Известия 13:47
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 04:19
Общество
Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании
Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК 13:16
Культура
Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова
Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС 07:55
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Космос
Космические аппараты начнут собирать в Щелкове
Источник фото: телеканал "360" По словам зампреда правительства Подмосковья, в дальнейшем ГКС подготовит 24 космических аппаратов к 2035 году.
Телеканал 360° вчера в 07:50
Политика
Супрун заподозрила раздвоение личности у Зеленского
Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что у украинского лидера Владимира Зеленского раздвоение личности.
Газета.Ru 19:04
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Здоровье
Врач назвала первый признак больных легких
Пульмонолог Марина Яковлева рассказала "Вечерней Москве", как уберечь себя и ребенка от распространенных заболеваний легких.
Medical Note вчера в 21:55
Авто
Дилеры предложили сертифицировать автосервисы
Ассоциация автодилеров РоАД выступила с предложением ввести в России систему сертификации автосервисов исходя из их оснащённости и компетентности работников.
News.ru 20:35
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Политика
Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины
Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».
Коммерсантъ 15:36
Волейбол
Россия и Турция начали первый матч на чемпионате Европы по волейболу
Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд завершится 29 сентября. Турнир примут 4 страны: Словения, Бельгия, Франция и Нидерланды.
Нева Спорт 08:30
Общество
Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.
Planet Today 11:48