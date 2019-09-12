с чего всё началось

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония. Решение опубликовано на сайте ВТО. Документ предписывает Киеву привести тарифы в соответствие с антидемпинговыми правилами ВТО.

Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Энергетика «Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию «Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Политика Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере Владимир Путин перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху высоко оценил взаимодействие двух стран в военной области.

Киберспорт В Dota 2 появился новый чит, позволяющий вызвать проблемы с серверами Злоумышленники создали новый чит, при помощи которого можно вызвать неполадки у серверов Dota 2. Помимо создания проблем в своем матче, пользователи вредоносной программы также могут испортить игровую сессию друзей.

Шоу-бизнес Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН Телеведущая Алла Михеева приняла участие в Летнем кубке КВН в Сочи.

Политика Захарова ответила на вопрос Цимбалюка Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка, заявила, что в Русской православной церкви молятся за мир на Украине.

Политика Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.

Политика Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17 Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.

Армия и оружие Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности, заявило Минобороны "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.

Футбол Даеи: Роналду побьёт мой рекорд по количеству голов за сборную Бывший форвард национальной команды Ирана Али Даеи выразил уверенность, что португалец Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов в составе сборной.

Политика Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».

Экономика Кудрин рассказал о перспективах роста ВВП Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о том, как может измениться ВВП в ближайшее время.

Политика Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Политика Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.

Экономика Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.

Финансы Силуанов рассказал об использованиях средств ФНБ в 2020 году Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Культура Павел Лобков покидает телеканал «Дождь» Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.

Армия и оружие В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Футбол Зидан хочет подписать Канте в «Реал» Полузащитник «Челси» Нголо Канте входит в список трансферных пожеланий главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, сообщает The Athletic.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Шоу-бизнес Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).

Экономика Орешкин предложил реформировать превратившиеся в «болото» госпрограммы Государственные программы превратились в «болото», которое необходимо реформировать, рассказал в интервью РБК министр экономического развития Максим Орешкин.

Происшествия Человек поджег себя у здания Госсовета Удмуртии По предварительной информации, человеком, поджегшим себя у здания Госсовета Удмуртии, является Альберт Разин, директор Института человека УдГУ.