Политика

ВедомостиВедомостиРоссия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония. Решение опубликовано на сайте ВТО. Документ предписывает Киеву привести тарифы в соответствие с антидемпинговыми правилами ВТО.
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с чего всё началось
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) поддержал Россию в споре с Украиной по нитрату аммония и утвердил прошлогоднее решение арбитража, говорится в сообщении
 Минэкономразвития РФ.
Lenta.ru10:31

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Апелляционный орган ВТО подтвердил победу РФ в споре с Украиной по нитрату аммония

Интерфакс10:28

Апелляционный орган ВТО подтвердил победу России в споре с Украиной по нитрату аммония

ТАСС11:11

В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной

RT на русском10:28

Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения

РБК11:18

Украина проиграла России спор в ВТО

Lenta.ru10:31

Украина проиграла РФ в ВТО в споре по энергокорректировкам

Московский Комсомолец10:46

Россия выиграла спор с Украиной по энергокорректировкам

Телеканал 360°10:48
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Энергетика

«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

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РИА Новости 13:21
Политика

Путин высказался о слюнтяе во главе государства

Lenta.ru 08:35
Киберспорт

В Dota 2 появился новый чит, позволяющий вызвать проблемы с серверами

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CyberSport.ru 14:31
Шоу-бизнес

Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН

Телеведущая Алла Михеева приняла участие в Летнем кубке КВН в Сочи.
News.ru 06:42
Политика

Захарова ответила на вопрос Цимбалюка

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка, заявила, что в Русской православной церкви молятся за мир на Украине.
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Политика

Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова

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Политика

Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Армия и оружие

Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности, заявило Минобороны

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РИА Новости 14:28
Политика

В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей

RT на русском 12:33
Футбол

Даеи: Роналду побьёт мой рекорд по количеству голов за сборную

Бывший форвард национальной команды Ирана Али Даеи выразил уверенность, что португалец Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов в составе сборной.
Чемпионат 14:09
Политика

Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР

Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Экономика

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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о том, как может измениться ВВП в ближайшее время.
Газета.Ru 10:26
Шоу-бизнес

Ургант пошутил про «пьяное» выступление Билана в Самаре

Газета.Ru 14:15
Политика

Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
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Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Политика

Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне

Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Экономика

Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

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Газета.Ru 00:53
Финансы

Силуанов рассказал об использованиях средств ФНБ в 2020 году

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
REGNUM 11:21
Культура

Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»

Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
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В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны

Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Футбол

Зидан хочет подписать Канте в «Реал»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте входит в список трансферных пожеланий главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, сообщает The Athletic.
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Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться

Вести.Ru 03:47
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес

Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть

Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).
ФедералПресс вчера в 17:50
Экономика

Орешкин предложил реформировать превратившиеся в «болото» госпрограммы

Государственные программы превратились в «болото», которое необходимо реформировать, рассказал в интервью РБК министр экономического развития Максим Орешкин.
РБК 12:25
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

Человек поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

По предварительной информации, человеком, поджегшим себя у здания Госсовета Удмуртии, является Альберт Разин, директор Института человека УдГУ.
Udm-Info 10 сентября в 02:02
Общество

Увеличился средний возраст жителя России

Средний возраст в России увеличился почти на 1,5 года за последние 10 лет.
URA.Ru вчера в 23:30
Религия

Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность

Газета.Ru 10:15
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