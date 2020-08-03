с чего всё началось

Для Минфина Кипра решение РФ стало неожиданным. «Для выполнения поручения президента о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории РФ в Республику Кипр по ставке 15%, Минфин 3 августа начинает процедуру денонсации соглашения», — говорится в сообщении Минфина РФ.

Россия выйдет из налогового соглашения с Кипром

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