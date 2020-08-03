Экономика
Evo-rus.comРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры. Власти России пришли к выводу, что позиция Кипра будет способствовать безналоговому выводу через зарубежную юрисдикцию существенных финансовых ресурсов российского происхождения.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Ру03 августа в 06:36
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На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения
Интерфаксвчера в 09:30
Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром
RT на русском03 августа в 14:17
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Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 03 августа в 08:32
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Гаджеты
LG показала гибкие, скручивающиеся и прозрачные дисплеи для техники будущего
Южнокорейская компания LG в ходе виртуальной конференции 2020 Society for Information Display (SID) показала новейшие разработки в области дисплеев на органических светодиодах (OLED).
3DNews 01:47
Происшествия
У безработного москвича и его матери украли более 31 миллиона рублей
Злоумышленники за два месяца украли с банковских счетов безработного жителя Москвы и его матери-пенсионерки более 31 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
РИА Новости 02:05
Футбол
ЦСКА получит более миллиарда рублей по контракту с новым спонсором
Новостное издание "Коммерсантъ" сообщает, что российский профессиональный футбольный клуб ЦСКА (Москва) благодаря заключению нового спонсорского контракта за два года получит огромную сумму.
CT news вчера в 13:08
Происшествия
При взрыве в Бейруте произошел выброс в атмосферу опасных веществ
Общественная служба новостей 02:13
Происшествия
Экс-директору «Орелоблэнерго» предъявили 8 эпизодов мошенничества
СК уже предъявил обвинения по 8 эпизодам мошенничества (ст.159 УК РФ) директору ООО «Энергоспецстрой» А. Пролубникову и экс-директору «Орелоблэнерго» Евгению Зиновьеву.
Орловские новости 01:29
Экономика
«Аэрофлот» отказался от спонсорских контрактов из-за пандемии
"Аэрофлот" не смог в прежнем объеме финансировать спонсорские контракты из-за экономических последствий для авиакомпании в связи с пандемией коронавируса, заявил в интервью проекту ТАСС "Первые лица бизнеса" гендиректор группы Виталий Савельев.
ТАСС 01:04
Интернет
Google объявила дату закрытия сервиса Play Music
Первая попытка Google создать музыкальный стриминговый сервис, аналогичный Spotify и Apple Music — Play Music — окончательно завершится в декабре 2020-го года.
Вести.Ru 02:11
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Авто
Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado на японском рынке
Стоимость обновленного Toyota Land Cruiser Prado с модернизированным мотором в Японии составляет от 4,285 до 5,530 млн. иен, что в пересчете по текущему курсу эквивалентно примерно 3,0-3,9 млн. рублей.
Новые автомобили вчера в 05:34
Политика
Цепкало попросил Путина «не подставлять плечо Лукашенко»
«Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику», — цитирует документ телеканал «Дождь».
Компания 02:07
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия вчера в 19:39
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Политика
Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.
ТАСС вчера в 22:42
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 02:02
Авто
Юрий Коропачинский предрек неизбежный крах автомобильной индустрии из-за распространения электромобилей
Основатель производителя графеновых нанотрубок OCSiAl Юрий Коропачинский в издании «Форбс» заявил, что смена автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль приведет к катастрофе в автомобильной промышленности уже в ближайшее время.
KrasNews.com 01:04
Происшествия
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 03 августа в 11:17
Футбол
«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»
Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru вчера в 05:10
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru вчера в 07:44
Кино
Disney выпустит «Мулан» онлайн с ценой за просмотр в $30
Сообщается, что за просмотр нужно будет заплатить 29 долларов 99 центов.
Evo-rus.com 01:54
Общество
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
Происшествия
Защита Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении дела присяжными
Адвокат солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, подал ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, передает ТАСС.
Вести.Ru 02:02
Культура
Пермь посетит министр культуры РФ Ольга Любимова
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о планируемом визите в Пермь министра культуры России Ольги Любимовой.
ВЕТТА 01:48
Политика
Совбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране
Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток «цветных революций», — сказал госсекретарь.
РБК вчера в 21:55
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В первый раз пособие в размере 10 000 рублей начислялось семьям, в которых есть ребенок, родившийся в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года.
Evo-rus.com вчера в 04:05
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» и вышла в первый раунд плей-офф НХЛ
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Каролины", которая стала первой командой, вышедшей в первый раунд плей-офф НХЛ.
РИА Новости 00:32