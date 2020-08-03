с чего всё началось

Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры. Власти России пришли к выводу, что позиция Кипра будет способствовать безналоговому выводу через зарубежную юрисдикцию существенных финансовых ресурсов российского происхождения.

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Политика Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально. 1,9K

Происшествия Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. 118

Гаджеты LG показала гибкие, скручивающиеся и прозрачные дисплеи для техники будущего Южнокорейская компания LG в ходе виртуальной конференции 2020 Society for Information Display (SID) показала новейшие разработки в области дисплеев на органических светодиодах (OLED).

Происшествия Экс-директору «Орелоблэнерго» предъявили 8 эпизодов мошенничества СК уже предъявил обвинения по 8 эпизодам мошенничества (ст.159 УК РФ) директору ООО «Энергоспецстрой» А. Пролубникову и экс-директору «Орелоблэнерго» Евгению Зиновьеву.

Экономика «Аэрофлот» отказался от спонсорских контрактов из-за пандемии "Аэрофлот" не смог в прежнем объеме финансировать спонсорские контракты из-за экономических последствий для авиакомпании в связи с пандемией коронавируса, заявил в интервью проекту ТАСС "Первые лица бизнеса" гендиректор группы Виталий Савельев.

Интернет Google объявила дату закрытия сервиса Play Music Первая попытка Google создать музыкальный стриминговый сервис, аналогичный Spotify и Apple Music — Play Music — окончательно завершится в декабре 2020-го года.

Авто Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado на японском рынке Стоимость обновленного Toyota Land Cruiser Prado с модернизированным мотором в Японии составляет от 4,285 до 5,530 млн. иен, что в пересчете по текущему курсу эквивалентно примерно 3,0-3,9 млн. рублей. 14

Политика Цепкало попросил Путина «не подставлять плечо Лукашенко» «Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику», — цитирует документ телеканал «Дождь». 22

Общество В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%. 96

Политика Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала. 140

Экономика ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4% Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. 1

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Происшествия Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве. 21

Общество Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.

Происшествия Защита Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении дела присяжными Адвокат солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, подал ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, передает ТАСС.

Культура Пермь посетит министр культуры РФ Ольга Любимова Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о планируемом визите в Пермь министра культуры России Ольги Любимовой. 4

Общество В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе В первый раз пособие в размере 10 000 рублей начислялось семьям, в которых есть ребенок, родившийся в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. 403