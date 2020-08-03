Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром

Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры. Власти России пришли к выводу, что позиция Кипра будет способствовать безналоговому выводу через зарубежную юрисдикцию существенных финансовых ресурсов российского происхождения.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Ру03 августа в 06:36

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Разрыв налогового соглашения с Кипром: что будет с недвижимостью

РБК01:00

Россия мучительно деофшоризирует себя

Взгляд.ру02:32

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русском03 августа в 14:17

Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром пройдут в Москве

ТАССвчера в 06:24

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъ03 августа в 16:03

На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения

Интерфаксвчера в 09:30

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новости03 августа в 07:57
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Авто

Водители смогут использовать автомобильные номера нового формата в РФ

С 4 августа в России вступает в силу новый разработанный МВД ГОСТ Р 50577-2018, разрешающий водителям мотоциклов, а также владельцам японских и американских автомобилей вешать номера нового формата.
Автоновости дня вчера в 13:35
Общество

Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
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Происшествия

Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100

Число погибших в результате взрыва в порту ливанского Бейрута превысило 100 человек.
Lenta.ru 02:05
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Происшествия

Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео

Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
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Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч

Число умерших пациентов с положительным тестом на коронавирус в мире превысило 700 тыс. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
RT на русском 01:17
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Происшествия

В Москве мужчина забыл на самокате сумку с миллионом рублей

Мужчина в Москве оставил на ручке арендованного самоката барсетку с суммой более 1,3 миллионов рублей, по возвращении денег не нашел, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
РИА Новости 02:51
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
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Происшествия

Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова по существу

Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова.
Интерфакс вчера в 23:06
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Пенсионный фонд России начнет производить выплаты для российских семей с детьми после 5 августа.
Лезги газет вчера в 18:01
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Политика

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
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Авто

Tesla выпустит более компактный Cybertruck для Европы

Глава американской автомобильной компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что с высокой степенью вероятности автопроизводитель выпустит для Европы более компактный электрический пикап Cybertruck.
3DNews вчера в 12:51
Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru вчера в 06:46
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Общество

Перечислены эффективные методы борьбы с тошнотой в дороге

В сети перечислили эффективные методы борьбы с морской болезнью во время путешествий на различных видах транспорта.
Lenta.ru вчера в 22:27
Общество

СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года

Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
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Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБК вчера в 12:09
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Футбол

«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»

Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru вчера в 05:10
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Происшествия

К экс-президенту компании «Интеко» Солощанскому пришли с обысками

Следователи пришли с обысками в квартиру бывшего президента девеоперской компании Москва.
Интерфакс 01:40
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 03 августа в 08:32
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Футбол

ЦСКА получит более миллиарда рублей по контракту с новым спонсором

Новостное издание "Коммерсантъ" сообщает, что российский профессиональный футбольный клуб ЦСКА (Москва) благодаря заключению нового спонсорского контракта за два года получит огромную сумму.
CT news вчера в 13:08
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Авто

Продажи автомобилей с пробегом в России упали на 13%

По данным аналитиков, в общей сложности за первое полугодие россияне купили 2,2 млн легковушек с пробегом — это на 12,9% меньше, чем за первые 6 месяцев прошлого года.
SpeedMe 01:29
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Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Известия вчера в 16:38
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Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM вчера в 11:41
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Футбол

Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новости 03 августа в 12:26
Политика

Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

Политические журналисты активно обсуждают идею, согласно которой президент РФ Владимир Путин готов поглотить часть Белоруссии.
CT news вчера в 18:11
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Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 02:02
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Здоровье

Иммунолог предупредил о рисках внедрения вакцины от COVID-19

ВОЗ скептично относится к российской вакцине - К 5 августа в мире выявлено 18705096 заболевших COVID-19.
Газета.Ru 02:26
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Кино

Disney выпустит «Мулан» онлайн с ценой за просмотр в $30

Сообщается, что за просмотр нужно будет заплатить 29 долларов 99 центов.
Evo-rus.com 01:54
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Армия и оружие

Десятичасовой перелет китайских Су-30МКК показали на видео

Видео десятичасового учебного-тренировочного полета китайских Су-30МКК привлекло внимание портала The Drive.
Российская газета вчера в 07:25
Здоровье

Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений

Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратов вчера в 12:31
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Политика

Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия вчера в 19:39
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