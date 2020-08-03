с чего всё началось

Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры. Власти России пришли к выводу, что позиция Кипра будет способствовать безналоговому выводу через зарубежную юрисдикцию существенных финансовых ресурсов российского происхождения.

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Авто Водители смогут использовать автомобильные номера нового формата в РФ С 4 августа в России вступает в силу новый разработанный МВД ГОСТ Р 50577-2018, разрешающий водителям мотоциклов, а также владельцам японских и американских автомобилей вешать номера нового формата.

Общество Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства. 33

Происшествия Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море. 581

Общество Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч Число умерших пациентов с положительным тестом на коронавирус в мире превысило 700 тыс. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса. 4

Происшествия В Москве мужчина забыл на самокате сумку с миллионом рублей Мужчина в Москве оставил на ручке арендованного самоката барсетку с суммой более 1,3 миллионов рублей, по возвращении денег не нашел, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

Авто Tesla выпустит более компактный Cybertruck для Европы Глава американской автомобильной компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что с высокой степенью вероятности автопроизводитель выпустит для Европы более компактный электрический пикап Cybertruck.

Политика Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками. 309

Общество Перечислены эффективные методы борьбы с тошнотой в дороге В сети перечислили эффективные методы борьбы с морской болезнью во время путешествий на различных видах транспорта.

Происшествия Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. 119

Авто Продажи автомобилей с пробегом в России упали на 13% По данным аналитиков, в общей сложности за первое полугодие россияне купили 2,2 млн легковушек с пробегом — это на 12,9% меньше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. 1

Футбол Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед» Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.

Экономика ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4% Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. 17