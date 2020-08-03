Экономика
Evo-rus.comРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры. Власти России пришли к выводу, что позиция Кипра будет способствовать безналоговому выводу через зарубежную юрисдикцию существенных финансовых ресурсов российского происхождения.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Ру03 августа в 06:36
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Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром
RT на русском03 августа в 14:17
На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения
Интерфаксвчера в 09:30
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Авто
Водители смогут использовать автомобильные номера нового формата в РФ
С 4 августа в России вступает в силу новый разработанный МВД ГОСТ Р 50577-2018, разрешающий водителям мотоциклов, а также владельцам японских и американских автомобилей вешать номера нового формата.
Автоновости дня вчера в 13:35
Общество
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
Происшествия
Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100
Число погибших в результате взрыва в порту ливанского Бейрута превысило 100 человек.
Lenta.ru 02:05
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч
Число умерших пациентов с положительным тестом на коронавирус в мире превысило 700 тыс. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
RT на русском 01:17
Происшествия
В Москве мужчина забыл на самокате сумку с миллионом рублей
Мужчина в Москве оставил на ручке арендованного самоката барсетку с суммой более 1,3 миллионов рублей, по возвращении денег не нашел, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
РИА Новости 02:51
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова по существу
Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова.
Интерфакс вчера в 23:06
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Пенсионный фонд России начнет производить выплаты для российских семей с детьми после 5 августа.
Лезги газет вчера в 18:01
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
Авто
Tesla выпустит более компактный Cybertruck для Европы
Глава американской автомобильной компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что с высокой степенью вероятности автопроизводитель выпустит для Европы более компактный электрический пикап Cybertruck.
3DNews вчера в 12:51
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru вчера в 06:46
Общество
Перечислены эффективные методы борьбы с тошнотой в дороге
В сети перечислили эффективные методы борьбы с морской болезнью во время путешествий на различных видах транспорта.
Lenta.ru вчера в 22:27
Общество
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
РБК вчера в 12:09
Футбол
«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»
Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru вчера в 05:10
Происшествия
К экс-президенту компании «Интеко» Солощанскому пришли с обысками
Следователи пришли с обысками в квартиру бывшего президента девеоперской компании Москва.
Интерфакс 01:40
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 03 августа в 08:32
Футбол
ЦСКА получит более миллиарда рублей по контракту с новым спонсором
Новостное издание "Коммерсантъ" сообщает, что российский профессиональный футбольный клуб ЦСКА (Москва) благодаря заключению нового спонсорского контракта за два года получит огромную сумму.
CT news вчера в 13:08
Авто
Продажи автомобилей с пробегом в России упали на 13%
По данным аналитиков, в общей сложности за первое полугодие россияне купили 2,2 млн легковушек с пробегом — это на 12,9% меньше, чем за первые 6 месяцев прошлого года.
SpeedMe 01:29
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM вчера в 11:41
Футбол
Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новости 03 августа в 12:26
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
Политические журналисты активно обсуждают идею, согласно которой президент РФ Владимир Путин готов поглотить часть Белоруссии.
CT news вчера в 18:11
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 02:02
Здоровье
Иммунолог предупредил о рисках внедрения вакцины от COVID-19
ВОЗ скептично относится к российской вакцине - К 5 августа в мире выявлено 18705096 заболевших COVID-19.
Газета.Ru 02:26
Кино
Disney выпустит «Мулан» онлайн с ценой за просмотр в $30
Сообщается, что за просмотр нужно будет заплатить 29 долларов 99 центов.
Evo-rus.com 01:54
Армия и оружие
Десятичасовой перелет китайских Су-30МКК показали на видео
Видео десятичасового учебного-тренировочного полета китайских Су-30МКК привлекло внимание портала The Drive.
Российская газета вчера в 07:25
Здоровье
Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратов вчера в 12:31
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия вчера в 19:39