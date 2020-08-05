Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
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Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры. Власти России пришли к выводу, что позиция Кипра будет способствовать безналоговому выводу через зарубежную юрисдикцию существенных финансовых ресурсов российского происхождения.В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Подробнее о событии
Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром
RT на русском3 августа в 14:17
На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения
Интерфаксвчера в 09:30