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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры. Власти России пришли к выводу, что позиция Кипра будет способствовать безналоговому выводу через зарубежную юрисдикцию существенных финансовых ресурсов российского происхождения.В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Ру3 августа в 06:36
Подробнее о событии
РБК

Разрыв налогового соглашения с Кипром: что будет с недвижимостью

РБК01:00
Взгляд.ру

Россия мучительно деофшоризирует себя

Взгляд.ру02:32
RT на русском

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русском3 августа в 14:17
ТАСС

Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром пройдут в Москве

ТАССвчера в 06:24
Коммерсантъ

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъ3 августа в 16:03
Интерфакс

На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения

Интерфаксвчера в 09:30
РИА Новости

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новости3 августа в 07:57

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости19:58
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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС02:02
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Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости02:21
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Минфин увеличит расходы на АП и Совбез РФ на 1,5 млрд рублей

Увеличение бюджетных расходов на обеспечение деятельности заместителя председателя Совбеза РФ (должность занимает Дмитрий Медведев) и госслужащих администрации президента (АП) РФ более чем на 1,5 млрд рублей запланировано Минфином России на 2021–2023 годы.
ИА Красная Веснавчера в 03:44
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В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом

Новосибирск, 5 августа 2020, 09:36 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 5 августа, за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели за это же время 86 пациентов.
REGNUM02:36

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБКвчера в 05:52
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Число больных коронавирусом в Кузбассе превысило 4 тысячи

Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (26), Новокузнецке (19), Междуреченске (16), Киселевске (12), Промышленновском МО (4), Юрге (3), Мысках (3), Таштагольском МР (3), Осинниках (2), Прокопьевске (2), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Прокопьевском МО (1), Юргинском МО (1), Яшкинском МР (1). На 5 августа в Кузбассе у 4 062 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com02:09
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В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК01:55
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