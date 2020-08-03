Экономика

The Penza PostThe Penza PostРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром

В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Рувчера в 06:36

Подробнее о событии

На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения

Интерфакс09:30

Кипр не видит политических мотивов в выходе России из налогового соглашения

Газета.Ru08:59

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русскомвчера в 14:17

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

РБК01:00

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъвчера в 16:03

Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром пройдут в Москве

ТАСС06:24

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новостивчера в 07:57
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Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

REGNUM 04:23
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Происшествия

Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
REGNUM 18:01
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Шоу-бизнес

Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку

По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com 09:29
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Финансы

Что поможет опустить курс доллара до 68 рублей

Дмитрий Бабин: Если котировки Brent поднимутся выше 50 долларов за баррель и закрепятся над этим уровнем, тогда доллар способен вернуться к курсу в 70 рублей.
Российская газета вчера в 23:00
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Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Ведомости 02:15
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Политика

Лукашенко заявил о переброске отряда для дестабилизации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг данные о том, что задержанные «боевики» из России добирались через страну транзитом.
Говорит Уфа 12:09
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Происшествия

Переполненные жертвами взрыва в Бейруте больницы попали на видео

Очевидцы сняли на видео переполненные больницы столицы Ливана. Врачи не справляются с большим потоком пострадавших.
NewInform 16:46
Гаджеты

Intel снова не удалось «запатентовать» ключевую технологию, запатентованную академией наук КНР несколько лет назад

После иска компания Intel уже несколько раз пыталась запатентовать технологию, в нарушении патента на которую ее обвиняют, в том числе — в американском патентном ведомстве, но безуспешно.
iXBT.com вчера в 04:50
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
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Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
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Политика

Лукашенко обратится с речью к гражданам Белоруссии перед выборами

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на 6-й срок.
SM News вчера в 20:31
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Общество

Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников

Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
РИА Новости 17:56
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Авто

Предсказывают рост продаж автомобилей Tesla в России

ИнфоСМИ 07:27
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Наука

Некоторые виды грибов могут подавлять раковые клетки

Международная группа ученых обнаружила, что некоторые виды уральских грибов, которые растут на древесине, обладают способностью подавлять раковые клетки.
Rusargument 15:40
26
Происшествия

Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже

Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском 12:34
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Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
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Шоу-бизнес

Шнуров возглавил рейтинг богатейших звёзд России по версии Forbes

Вестник 01:30
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Политика

В черногорском монастыре отслужат молебен по жертвам операции «Буря»

Поминальная служба пройдет в монастыре Острог 5 августа.
REGNUM 13:13
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Футбол

«Фулхэм» обыграл «Брентфорд» и вышел в АПЛ

Футбольный клуб «Фулхэм» одержал победу над «Брентфордом» в финальном матче плей-офф за право участия в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2020/21.
Известия 18:18
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Фигурное катание

Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

В мае фигуристка ушла от Тутберидзе и стала заниматься в академии Евгения Плющенко.
РИА Новости 06:07
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Шоу-бизнес

Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном

32-летняя plus-size-модель Эшли Грэм появилась в свежем выпуске издания «Elle».
Bimru.ru 10:35
Армия и оружие

Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России

Разработка и развертывание американской ядерной крылатой ракеты морского базирования крайне важны для сдерживания России, говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Коммерсантъ 13:38
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Фигурное катание

ISU объявил порядок проведения Гран-при по фигурному катанию

RT на русском 14:52
Технологии

Беспроводную передачу электроэнергии разработали в Новой Зеландии

Второй по величине поставщик электроэнергии в Новой Зеландии Powerco подписал контракт с компанией Emrod на пробную беспроводную передачу электроэнергии на большие расстояния.
ИА Красная Весна 14:55
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Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии

«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Век вчера в 14:01
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В Мариинском театре представят до конца 2020 года три премьеры

Примечательно, что премьера оперы «Снегурочка» была запланирована на 17 апреля нынешнего года в Мариинском-2.
Newstracker.ru 12:09
Экономика

«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли

Коммерсантъ 18:35
Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
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Футбол

УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса

УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ 12:21
Шоу-бизнес

Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols

По словам Горбачевой, точку в отношениях поставили измены ее супруга. После этого случая актриса не афиширует свою личную жизнь.
CT news 16:42
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