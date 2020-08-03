Экономика
The Penza PostРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром
В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Рувчера в 06:36
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Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Известия вчера в 16:09
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
RT на русском 09:45
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»
Anews вчера в 18:17
Шоу-бизнес
Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно
Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
"Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку", — заявил источник газеты. Елена Кондулайнен родилась в 1958 году.
РИА Новости 08:22
Политика
Путин подписал указ о наградах за вклад в переход к цифровому вещанию
Работники сферы телекоммуникаций получат госнаграды за вклад в осуществление перехода к цифровому вещанию.
Российская газета вчера в 16:03
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
Общество
Айрата Мухарлямова уволили из казанского суворовского училища
Айрата Мухарлямова уволили из казанского суворовского училища. Его обвиняли в домогательствах к подросткам.
Enter 09:11
Экономика
Расходы на деятельность президента РФ с 2021 года могут вырасти
Отмечается, что расходы на работу российского премьер-министра и его аппарата со следующего года могут быть сокращены.
REGNUM 09:42
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся
Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась, что увеличила грудь из-за комплексов
Из-за маленькой груди у Хилькевич развивались комплексы, растянувшиеся на долгие годы, и когда актриса стала взрослой, решила раз и навсегда покончить с этой проблемой.
Bimru.ru 03:50
Шоу-бизнес
Шнуров возглавил рейтинг богатейших российских звезд по версии Forbes
WomanHit.ru вчера в 07:26
Здоровье
В Туле Алексей Дюмин вручил медикам новые автомобили
Тульская пресса 08:06
Политика
Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.
Piter.tv 01:14
Здоровье
Россияне могут заразиться коронавирусом и гриппом одновременно
Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусной инфекцией и гриппом одновременно.
9111.ru 06:38
Общество
В Волгограде на журналиста завели дело за посещение митинга
Как сообщила ИА «Высота 102» сама журналистка, сегодня утром в дверь ее квартиры постучали сотрудники полиции, которые сообщили о возбуждении в отношении нее дела по ст.20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Высота 102 09:25
Кино
Сериал «Охотники» с Аль Пачино был продлен на второй сезон
В конце первого сезона герои выяснили, что Адольф Гитлер жив. Главные роли в сериале играют Аль Пачино, Логан Лерман и Джеррика Хинтон.
Popcornnews.ru 05:15
Здоровье
В Коми переболевшие коронавирусом смогут пройти реабилитацию грязью
Как сообщают в правительстве Коми, реабилитация пациентов будет длиться два месяца, все это время граждане смогут бесплатно проходить некоторые процедуры в поликлинике.
Российская газета 09:50
Здоровье
Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа
С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс 08:49
Общество
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
RT на русском 06:56
Общество
Режим ЧС из-за нехватки воды ввели в селе под Симферополем
РИА Новости Крым 09:08
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
Общество
В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»
Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета 04:22