Экономика

The Penza PostThe Penza PostРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром

В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
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ТАСС06:24

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