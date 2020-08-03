с чего всё началось

В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Политика Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии «Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД. 31

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Здоровье Россияне могут заразиться коронавирусом и гриппом одновременно Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусной инфекцией и гриппом одновременно.

Общество В Волгограде на журналиста завели дело за посещение митинга Как сообщила ИА «Высота 102» сама журналистка, сегодня утром в дверь ее квартиры постучали сотрудники полиции, которые сообщили о возбуждении в отношении нее дела по ст.20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».