Минфин РФ начал процедуру разрыва налогового соглашения с Кипром
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Для выполнения поручения президента России Владимира Путина о введении налога в размере 15% на доходы в виде дивидендов и процентов, которые выплачиваются из РФ в Республику Кипр, с 3 августа текущего года Минфин начал процедуру денонсации соглашения.В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
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