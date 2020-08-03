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iReactor
iReactor

Минфин РФ начал процедуру разрыва налогового соглашения с Кипром

Для выполнения поручения президента России Владимира Путина о введении налога в размере 15% на доходы в виде дивидендов и процентов, которые выплачиваются из РФ в Республику Кипр, с 3 августа текущего года Минфин начал процедуру денонсации соглашения.В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Рувчера в 06:36
Подробнее о событии
Интерфакс

На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения

Интерфакс09:30
Газета.Ru

Кипр не видит политических мотивов в выходе России из налогового соглашения

Газета.Ru08:59
RT на русском

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русскомвчера в 14:17
РБК

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

РБК01:00
Коммерсантъ

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъвчера в 16:03
ТАСС

Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром пройдут в Москве

ТАСС06:24
РИА Новости

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новостивчера в 07:57

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК05:52
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На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ruвчера в 12:50
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Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

В конце 2018 года Кадыров вернул на родину из Москвы и устроил на работу по уборке улиц Грозного молодого чеченца, который в общественном транспорте бросил банку из-под энергетика в сидящего напротив человека со словами "Ахмат – сила".
РИА Новости05:55
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В Волгограде на журналиста завели дело за посещение митинга

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Коммерсантъ08:46
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Предсказывают рост продаж автомобилей Tesla в России

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ИнфоСМИ07:27
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