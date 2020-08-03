Экономика
The Penza PostРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром
В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Рувчера в 06:36
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Политика
Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона
Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона Фонд «Либеральная миссия» опубликовал доклад «Новая (не)легитимность», посвященный итогам и вероятным последствиям общероссийского голосования по конституционным поправкам.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Политика
США признают любые итоги свободных президентских выборов в Венесуэле
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон признает любые итоги «свободных и честных» президентских выборов в латиноамериканской стране.
RT на русском 10:35
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
RT на русском 09:45
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
РИА Новости 05:36
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30
Политика
В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Авто
Haval F7 получил новую топовую версию в России
Китайский автопроизводитель Haval представил в России новую топовую версию кроссовера Haval F7.
Автоновости дня 05:05
Общество
Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание
Власти Чечни вернули на воспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые, отдалившись от дома, пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
РИА Новости 05:55
Экономика
Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей
Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com 02:38
Общество
Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте
Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях в 2021 году
Глава института отметил, что тестирование вакцины на детях будет проводиться только после того, как закончатся исследования на взрослых.
UfaTime.ru 07:57
Гаджеты
Дизайнер показал, как может выглядеть будущий iMac на процессоре Apple
Дизайнер Дэниел Баутиста (Daniel Bautista) создал концептуальные рендеры, демонстрирующие как могут выглядеть будущие iMac.
3DNews 10:15
Общество
База данных участников онлайн-голосования по Конституции поступила в продажу
На тематических форумах в даркнете появилась в продаже база паспортных данных 1,1 млн участников электронного голосования по поправкам к Конституции, цена вопроса - $1,5 за одну строку, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:20
Здоровье
Врач Мясников перечислил существующие мифы о сахарном диабете
Мясников пояснил, почему не следует считать сахарный диабет болезнью сладкоежек – к его появлению ведет переедание в целом и высокий уровень углеводов в рационе.
MedikForum.ru 11:02
Происшествия
Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
Газета.Ru вчера в 07:13
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Экономика
Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
РБК вчера в 23:00
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48
Авто
Audi назвала цены на универсал Audi A6 allroad quattro в России
Озвучены рублевые цены новинки, которые стартуют с отметки 4 миллиона 259 тысяч рублей.
Evo-rus.com 09:42