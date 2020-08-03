Экономика

The Penza PostThe Penza PostРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром

В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Рувчера в 06:36

Подробнее о событии

На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения

Интерфакс09:30

Кипр не видит политических мотивов в выходе России из налогового соглашения

Газета.Ru08:59

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новостивчера в 07:57

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

РБК01:00

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъвчера в 16:03

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русскомвчера в 14:17

Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром пройдут в Москве

ТАСС06:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Шнуров возглавил рейтинг богатейших звёзд России по версии Forbes

Вестник 01:30
118
Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
72
Политика

Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона

Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона Фонд «Либеральная миссия» опубликовал доклад «Новая (не)легитимность», посвященный итогам и вероятным последствиям общероссийского голосования по конституционным поправкам.
Коммерсантъ вчера в 18:13
2
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
199
Политика

США признают любые итоги свободных президентских выборов в Венесуэле

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон признает любые итоги «свободных и честных» президентских выборов в латиноамериканской стране.
RT на русском 10:35
Политика

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

RT на русском 09:45
372
Общество

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
2,2K
Происшествия

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
212
Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
176
Футбол

«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
РИА Новости 05:36
3
Происшествия

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Коммерсантъ 08:46
418
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30
3
Общество

Audi принес извинения за использование ребенка в рекламе автомобиля

РЕН ТВ 10:45
Политика

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
93
Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru вчера в 19:59
358
Авто

Haval F7 получил новую топовую версию в России

Китайский автопроизводитель Haval представил в России новую топовую версию кроссовера Haval F7.
Автоновости дня 05:05
34
Общество

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

Власти Чечни вернули на воспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые, отдалившись от дома, пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
РИА Новости 05:55
750
Экономика

Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей

Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com 02:38
3,5K
Общество

Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте

Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
102
Общество

Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях в 2021 году

Глава института отметил, что тестирование вакцины на детях будет проводиться только после того, как закончатся исследования на взрослых.
UfaTime.ru 07:57
1,1K
Хоккей

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

CT news 11:22
Гаджеты

Дизайнер показал, как может выглядеть будущий iMac на процессоре Apple

Дизайнер Дэниел Баутиста (Daniel Bautista) создал концептуальные рендеры, демонстрирующие как могут выглядеть будущие iMac.
3DNews 10:15
Общество

База данных участников онлайн-голосования по Конституции поступила в продажу

На тематических форумах в даркнете появилась в продаже база паспортных данных 1,1 млн участников электронного голосования по поправкам к Конституции, цена вопроса - $1,5 за одну строку, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:20
1,5K
Здоровье

Врач Мясников перечислил существующие мифы о сахарном диабете

Мясников пояснил, почему не следует считать сахарный диабет болезнью сладкоежек – к его появлению ведет переедание в целом и высокий уровень углеводов в рационе.
MedikForum.ru 11:02
2
Происшествия

Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Газета.Ru вчера в 07:13
148
Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
395
Экономика

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
РБК вчера в 23:00
26
Футбол

Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48
Авто

Audi назвала цены на универсал Audi A6 allroad quattro в России

Озвучены рублевые цены новинки, которые стартуют с отметки 4 миллиона 259 тысяч рублей.
Evo-rus.com 09:42
Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
95
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное