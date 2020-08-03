Экономика

The Penza PostThe Penza PostРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром

В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Рувчера в 06:36

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На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения

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Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

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Коммерсантъвчера в 16:03

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ТАСС06:24

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новостивчера в 07:57
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Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
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Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

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Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
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Происшествия

Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

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В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
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Общество

В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди

К середине следующей недели в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
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Происшествия

Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга

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Руководители ФК «Крылья Советов» ушли в отставку

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Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

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Более 20 автомобилей пострадало в Самаре из-за сильного ветра

В Самаре более 30 деревьев, остановочный павильон, торговая палатка и рекламная конструкция упали из-за сильного ветра, повреждено 24 автомобиля.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
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Украина отказалась возобновлять покупку газа у России

Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters.
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Китайский автопроизводитель Haval представил в России новую топовую версию кроссовера Haval F7.
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Jaguar I-Pace установил рекорд на магистралях России

Иномарке Jaguar I-Pace организовали марафон – проезд из столицы до Воронежа.
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Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
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Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком

Исхакова заметили с новой девушкой и ребенком на прогулке. При этом пара выглядела как настоящая семья.
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В Москве пассажир такси ранил ножом водителя

Пассажир ранил таксиста ножом при конфликте на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
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«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
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Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
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В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса

Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
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