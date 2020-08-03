Экономика
Страна Советов on-lineРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром
Власти России начали процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в пресс-службе министерства финансов России.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Рувчера в 06:36
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Экономика
Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru 05:55
Происшествия
Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 50
Число жертв взрыва в ливанском Бейруте возросло до 50. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает ТАСС.
Lenta.ru 15:41
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM 22:17
Общество
Горбачев поддержал присвоение титула пэра Лебедеву-младшему
Лебедев-младший является владельцем компании Lebedev Holdings Ltd, выпускающей британские газеты The Independent и Evening Standard, а после присвоения титула также войдет в верхнюю палату парламента Великобритании.
Национальная служба новостей 07:11
Политика
В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости 21:41
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Происшествия
Суд оштрафовал детские лагеря Новокузнецка после вспышки коронавируса
Рейд организовали, потому что управление Роспотребнадзора получило информацию о регистрации двух случаев заболевания COVID-19 у работников детского лагеря.
ВашГород.ру 21:58
Здоровье
Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений
Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений по поводу коронавируса. Об этом сообщает Республиканский Роспотребнадзор.
ГТРК Марий Эл 07:48
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия 19:39
Общество
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Напомню, что у нас в эфире директор региональной программы независимого Института национальной политики Наталья Зубаревич.
Эхо Москвы 15:58
Авто
Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado на японском рынке
Стоимость обновленного Toyota Land Cruiser Prado с модернизированным мотором в Японии составляет от 4,285 до 5,530 млн. иен, что в пересчете по текущему курсу эквивалентно примерно 3,0-3,9 млн. рублей.
Новые автомобили 05:34
Игры
Дата выхода Baldur’s Gate III станет известна 18 августа
CyberSport.ru 13:09
Общество
Более 6 тысяч «умных» счетчиков установили в Подмосковье с начала года
Более 6 тысяч электросчетчиков с функцией автоматического снятия показаний установили жителям Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
РИА Новости 05:42
Шоу-бизнес
Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном
32-летняя plus-size-модель Эшли Грэм появилась в свежем выпуске издания «Elle».
Bimru.ru 10:35
Игры
Electronic Arts намекает на Titanfall 3
Сам финансист заявил, что, вербуя разработчиков, которые работали над Titanfall 3, компания не задумывалась о продолжении игры.
CT news 12:09
Общество
Кабмин поддержал проект о профпереподготовке женщин в декрете
Российское правительство поддержало разработанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой законопроект, обязывающий центры занятости направлять женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, на профессиональное обучение и дополнительное образование по востребованным специальностям.
Аргументы и Факты 19:47
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском 21:09
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет вчера в 05:09
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Во втором квартале 2020 года доля предпринимательских доходов в структуре всех доходов населения России снизилась на 3,5%, следует из данных Росстата.
Парламентская газета вчера в 04:58
Политика
NYT: США будут ужесточать санкции против Сирии
Вашингтон намерен ужесточать санкции против Сирии с целью смены власти в стране, но многие эксперты сомневаются в эффективности такого подхода.
ТАСС 21:44
Общество
Ещё 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщает столичный оперативный штаб.
RT на русском 16:10
Технологии
Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск»
Пользователи, у которых установлено майское обновление Windows 20 May 2020 Update (номер 2004) могут запустить новое меню «Пуск» благодаря недавнему апдейту и небольшому трюку с реестром.
Live24 01:36
Общество
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
РИА Новости 20:04
Футбол
«Фулхэм» вышел в элитный дивизион чемпионата Англии по футболу
Футболисты "Фулхэма" в дополнительное время обыграли "Брентфорд" со счетом 2:1 в финальном матче плей-офф за право на участие в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2020/21.
ТАСС Спорт 17:31