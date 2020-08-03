Экономика
Live24О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия
Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Такое решение было принято после финальных неудачных переговоров.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Рувчера в 06:36
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Армия и оружие
Белоруссия проведет учения ПВО и ВВС с посадкой самолета на автотрассе
В Белоруссии с 4 по 7 августа пройдет первый этап учения с военно-воздушными силами, а также войсками противовоздушной обороны.
Московский Комсомолец 08:53
Происшествия
Премьер Ливана объявил 5 августа общенациональным днем траура
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем общенационального траура по погибшим во время взрыва в Бейруте, сообщило издание Yemenakhbar.
РБК 15:00
Космос
По пути к Марсу китайский Тяньвэнь-1 снял на память Землю и Луну вместе
LentaChel.ru 02 августа в 08:31
Наука
Собаки перерабатывают речь подобно людям
Выяснилось, что за обработку интонаций и эмоций отвечали субкортикальные слои их мозга, тогда как значение слов обрабатывали центры слуха в коре больших полушарий.
Evo-rus.com 08:25
Общество
Выставленные на продажу данные миллиона россиян оказались недействительны
О сливе номеров и серий паспортов участников голосования по Конституции стало известно ранее 4 августа.
Lenta.ru 04:39
Космос
Перенесенный запуск с Куру ракеты Ariane 5 назначен на 14 августа
Корпорация Arianespace приняла решение осуществить дважды перенесенный запуск с космодрома Куру ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту 14 августа.
ТАСС вчера в 21:47
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
Авто
Tesla выпустит более компактный Cybertruck для Европы
Глава американской автомобильной компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что с высокой степенью вероятности автопроизводитель выпустит для Европы более компактный электрический пикап Cybertruck.
3DNews 12:51
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Шоу-бизнес
Шнуров возглавил рейтинг богатейших российских звезд по версии Forbes
WomanHit.ru вчера в 07:26
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет вчера в 05:09
Политика
Лукашенко обратится с речью к гражданам Белоруссии перед выборами
Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на 6-й срок.
SM News вчера в 20:31
Общество
Жители пяти российских регионов получают повышенные дозы облучения
Роспотребнадзор объявил, что жители ряда регионов Сибири, Дальнего Востока и юга России сталкиваются с риском повышенного облучения природными источниками радиоактивного газа - радона.
Ридус 06:12
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
RT на русском 09:45
Театры
В Мариинском театре представят до конца 2020 года три премьеры
Примечательно, что премьера оперы «Снегурочка» была запланирована на 17 апреля нынешнего года в Мариинском-2.
Newstracker.ru 12:09
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Армия и оружие
США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных
Глава Пентагона добавил, что на данный момент на территории Польши на ротационной основе находятся уже 4,5 тысячи военнослужащих Соединенных Штатов.
Военное дело 02:10
Происшествия
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга
Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
Экономика
Названа главная спасительница российской экономики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
Lenta.ru 13:44
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
"Поздравляю герцогиню Сассексую с днем рождения!" - подписала Королева под общим архивным фото 2018 года.
Paparazzi.ru 07:30
Общество
Минюст просит возбудить дисциплинарное дело против адвокатов Сафронова
Московский Минюст обратился в адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении четырех адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова за отказ дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования 13 июля, когда следователь предъявлял обвинение.
РЕН ТВ 11:27
Экономика
Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках
Экономист Владислав Жуковский дал прогноз по ситуации на финансовых рынках.
RT на русском 07:34
Наука
Найдены новые возможности разработки антивозрастных препаратов
Подчеркивается, что увеличение продукции белка VRK-1 приводило к тому, что продолжительность жизни такого червя увеличивалась на десятки процентов.
Evo-rus.com 03:09
Здоровье
Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют
Evo-rus.com 10:03
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Здоровье
Мясников опроверг популярные мифы о сахарном диабете
Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг популярные мифы о сахарном диабете, сообщает РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 12:50
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09