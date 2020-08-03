Экономика
The Penza PostРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром
В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.
Читать в источнике
Оценить1,5K
с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Рувчера в 06:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
Футбол
«Локомотив» подпишет контракт с соотечественником тренера Николича
Московский "Локомотив" в ближайшее время подпишет контракт с бывшим защитником итальянской "Перуджи" Слободаном Райковичем.
Газета.Ru 14:44
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Исхакова заметили с новой девушкой и ребенком на прогулке. При этом пара выглядела как настоящая семья.
ФАН вчера в 09:31
Общество
Военный эксперт рассказал, что могло стать причиной взрыва в Бейруте
Специалист объяснил, что взрыв пиротехники не может быть настолько мощным.
Экономика сегодня 16:16
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция «search the web», которая пользователям позволяет определить фейковую информацию.
Astera 11:27
Общество
Еще 65 человек заразились коронавирусом в Сахалинской области
Итого на 4 августа в Сахалинской области 2876 случаев заболевания, 1616 человек выписаны с выздоровлением и 1260 проходят лечение.
АСТВ 07:25
Происшествия
В Киеве СБУ задержала мужчину, захватившего заложницу
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который ранее захватил заложницу в киевском бизнес-центре «Леонардо».
Росбалт вчера в 08:08
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон со съемным экраном
Компания Xiaomi зарегистрировала в Патентном бюро Китая (CNIPA) права на смартфон со съемным экраном.
Вести.Ru 14:49
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
RT на русском 09:45
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
Политика
Консул Украины в Черногории возмутился открытием страны для россиян
Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение в связи с решением республики разрешить въезд гражданам России «без всяких условий».
RT на русском 18:44
Экономика
В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за закрытия границ для въезда в Россию иностранных туристов в ситуации пандемии коронавируса.
Российская газета 06:35
Происшествия
Появилось видео панорамы уничтоженного взрывом порта Бейрута
Один из роликов снят в всего в паре сотен метров от эпицентра. Судя по кадрам, порт практически полностью уничтожен.
Московский Комсомолец 14:03
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Культура
Опубликован новый роман Стефани Майер из саги «Сумерек»
Вышел новый роман Стефани Майер «Солнце полуночи» («Midnight sun») из серии книг «Сумерки».
Газета Кемерова 14:58
Здоровье
Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений
Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений по поводу коронавируса. Об этом сообщает Республиканский Роспотребнадзор.
ГТРК Марий Эл 07:48
Политика
ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию
ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
Евразия Daily 12:29
Здоровье
Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в стране, передают «Українські Новини».
Lenta.ru 08:24
Космос
Ядерные реакторы планируют строить на других планетах
Территория новостей вчера в 01:00
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском 17:40
Общество
Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников
Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
РИА Новости 17:56
Космос
Древний Марс был покрыт льдами, под которыми текли реки
Проведя анализ 10000 марсианских долин и кратеров, североамериканские ученые предположили, что большая доля рельефных углублений на планете произошла не из-за рек, как было принято считать раньше, а из-за так называемого ледяного щита.
TV BRICS 12:10
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском 04:38
Происшествия
Воры в законе стали устраивать драки в Европе
Lenta.ru 03:23