Экономика

The Penza PostThe Penza PostРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром

В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Рувчера в 06:36

Подробнее о событии

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъвчера в 16:03

Кипр не видит политических мотивов в выходе России из налогового соглашения

Газета.Ru08:59

Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром пройдут в Москве

ТАСС06:24

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

РБК01:00

На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения

Интерфакс09:30

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русскомвчера в 14:17

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новостивчера в 07:57
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Интернет

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Еще 65 человек заразились коронавирусом в Сахалинской области

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Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

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В Киеве СБУ задержала мужчину, захватившего заложницу

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который ранее захватил заложницу в киевском бизнес-центре «Леонардо».
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
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Гаджеты

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Компания Xiaomi зарегистрировала в Патентном бюро Китая (CNIPA) права на смартфон со съемным экраном.
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Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

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Игры

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Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
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Политика

Консул Украины в Черногории возмутился открытием страны для россиян

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение в связи с решением республики разрешить въезд гражданам России «без всяких условий».
RT на русском 18:44
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Экономика

В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за закрытия границ для въезда в Россию иностранных туристов в ситуации пандемии коронавируса.
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Появилось видео панорамы уничтоженного взрывом порта Бейрута

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ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию

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Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в стране, передают «Українські Новини».
Lenta.ru 08:24
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Ядерные реакторы планируют строить на других планетах

Территория новостей вчера в 01:00
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Происшествия

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RT на русском 17:40
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Общество

Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников

Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
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Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
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