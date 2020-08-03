с чего всё началось

В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Футбол «Локомотив» подпишет контракт с соотечественником тренера Николича Московский "Локомотив" в ближайшее время подпишет контракт с бывшим защитником итальянской "Перуджи" Слободаном Райковичем.

Шоу-бизнес Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. 286

Интернет В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция «search the web», которая пользователям позволяет определить фейковую информацию. 9

Общество Еще 65 человек заразились коронавирусом в Сахалинской области Итого на 4 августа в Сахалинской области 2876 случаев заболевания, 1616 человек выписаны с выздоровлением и 1260 проходят лечение. 17

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. 60

Гаджеты Xiaomi запатентовала смартфон со съемным экраном Компания Xiaomi зарегистрировала в Патентном бюро Китая (CNIPA) права на смартфон со съемным экраном. 1

Политика Консул Украины в Черногории возмутился открытием страны для россиян Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение в связи с решением республики разрешить въезд гражданам России «без всяких условий». 51

Экономика В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за закрытия границ для въезда в Россию иностранных туристов в ситуации пандемии коронавируса. 63

Происшествия Появилось видео панорамы уничтоженного взрывом порта Бейрута Один из роликов снят в всего в паре сотен метров от эпицентра. Судя по кадрам, порт практически полностью уничтожен.

Политика Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки» Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. 383

Политика Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны. 382

Здоровье Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в стране, передают «Українські Новини». 1

Общество Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники. 146

Космос Древний Марс был покрыт льдами, под которыми текли реки Проведя анализ 10000 марсианских долин и кратеров, североамериканские ученые предположили, что большая доля рельефных углублений на планете произошла не из-за рек, как было принято считать раньше, а из-за так называемого ледяного щита.