Экономика
КомпанияРоссия выйдет из налогового соглашения с Кипром
Для Минфина Кипра решение РФ стало неожиданным. «Для выполнения поручения президента о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории РФ в Республику Кипр по ставке 15%, Минфин 3 августа начинает процедуру денонсации соглашения», — говорится в сообщении Минфина РФ.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Рувчера в 06:36
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