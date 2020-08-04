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Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Власти России начали процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в пресс-службе министерства финансов России.В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Ру3 августа в 06:36
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РБК

Разрыв налогового соглашения с Кипром: что будет с недвижимостью

РБК01:00
Интерфакс

На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения

Интерфаксвчера в 09:30
RT на русском

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русском3 августа в 14:17
ТАСС

Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром пройдут в Москве

ТАССвчера в 06:24
Коммерсантъ

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъ3 августа в 16:03
Газета.Ru

Кипр не видит политических мотивов в выходе России из налогового соглашения

Газета.Ruвчера в 08:59
РИА Новости

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новости3 августа в 07:57
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«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли

Сделка позволит производителю вина расширить площадь плодоносящих земель более чем в два раза, что стало крайне важно после вступления в силу запрета на использование импортного виноматериала.
Коммерсантъ18:35
8
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Грузинский посол в Израиле: Мы предупреждали в 2008-м, что после Грузии Россия двинется дальше

Не называя причин, по которым российская армия оказалась на грузинской территории, посол заявляет, что в 2008 году Грузия «предупреждала Европу о том, что грузинская территория не станет единственной для российской агрессии», что «после Грузии Россия двинется дальше».
Военное обозрение23:52
1
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Дегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев получает такую же зарплату, какая была у Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств предпринимателей и снятого с должности главы края в июле.
РБК01:10
21

94 случая коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые заражения зафиксированы в Междуреченске (27), Кемерове (16), Анжеро-Судженске (12), Новокузнецке (10), Белово (9), Беловском МР (4), Березовском (2), Мысках (2), Юрге (2), Гурьевском МО (2), Чебулинском МО (2), Яйском МО (2), Краснобродском (1), Промышленновском МО (1), Тисульском МР (1), Тяжинском МО (1). На 4 августа у 3 965 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.comвчера в 02:02
24
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В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском19:50
33
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Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.
РБК23:11
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В РФ предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей на фоне пандемии.
Известия00:05
8
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Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБКвчера в 05:52
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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