Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
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Власти России начали процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в пресс-службе министерства финансов России.В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Подробнее о событии
На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения
Интерфаксвчера в 09:30
Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром
RT на русском3 августа в 14:17