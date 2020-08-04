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Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Власти России начали процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в пресс-службе министерства финансов России.В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Ру3 августа в 06:36
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Интерфакс

На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения

Интерфаксвчера в 09:30
Газета.Ru

Кипр не видит политических мотивов в выходе России из налогового соглашения

Газета.Ruвчера в 08:59
РБК

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

РБКвчера в 01:00
ТАСС

Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром пройдут в Москве

ТАССвчера в 06:24
Коммерсантъ

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъ3 августа в 16:03
RT на русском

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русском3 августа в 14:17
РИА Новости

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новости3 августа в 07:57

Четыре работы из Забайкалья прошли в финал конкурса «Красиво.ДВ»

Забайкалец Андрей Шаронов вышел в финал конкурса с документальным фильмом «Один человек из книги войны» в номинации «Характер.ДВ», а фильм Баяра Барадиева стал финалистом в рубрике «Сила.ДВ».
Московский Комсомолец Читавчера в 04:28

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 06:23
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«Тампа» обыграла «Вашингтон», Кучеров стал автором победного буллита

Встреча в Торонто завершилась со счетом 3:2 в пользу "Тампы", в составе которой российский форвард Никита Кучеров забил (13-я минута) и стал автором победного буллита, также отличился Митчелл Стивенс (28).
РИА Новостивчера в 00:53

В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости21:41
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Россия призывает ООН расследовать утечку в СМИ доклада по КНДР

Россия призывает ООН расследовать все факты утечек в СМИ конфиденциальных докладов о соблюдении санкций Совета Безопасности по КНДР, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс22:58

Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ruвчера в 10:45
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