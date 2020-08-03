с чего всё началось

Власти России начали процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в пресс-службе министерства финансов России.

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

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