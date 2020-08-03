Экономика
Страна Советов on-lineРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром
Власти России начали процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в пресс-службе министерства финансов России.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Рувчера в 06:36
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Технологии
Илон Маск рассказал о вживляемых в мозг чипах
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что мозговые чипы, над которыми работает его стартап, позволят людям слышать звуки за пределами обычных частот.
Мойка78 02 августа в 19:23
Общество
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
РИА Новости 20:04
Экономика
Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей
Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform 04:54
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости 19:58
Общество
Совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия
Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.
Интерфакс 20:03
Происшествия
В Дагестане грузовик сорвался с обрыва, из 9 пострадавших 5 детей
Девять человек, включая пятеро детей пострадали в результате падения грузовика с обрыва. Авария произошла сегодня в Бежтинском районе.
Вести.Ru 13:18
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Армия и оружие
Эсминцу США USS Porter потребовался ремонт после учений в Черном море
Известно, что за две недели до подписания контракта американский эсминец с указанным локатором на борту вошел в акваторию Черного моря, где проводились учения с румынским фрегатом Regina Marina.
Экономика сегодня 03:25
Общество
В пяти регионах России зафиксировано повышенное облучение радоном
Новые Известия 02:56
Политика
Валентин Коновалов рассказал «Ъ», как работается оппозиционным губернаторам
Во втором туре господин Коновалов остался один и в результате пополнил короткий список региональных руководителей, представляющих оппозиционные партии.
Коммерсантъ 18:35
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru 21:00
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости 21:41
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM 22:17
Политика
Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе
Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.
РБК 23:11
Армия и оружие
The National Interest назвал преимущество России перед США
Вечерний курьер вчера в 04:50
Общество
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Напомню, что у нас в эфире директор региональной программы независимого Института национальной политики Наталья Зубаревич.
Эхо Москвы 15:58
Хоккей
Голкипер Шестеркин сыграет за «Рейнджерс» в матче с «Каролиной»
Российский голкипер Игорь Шестеркин сыграет за "Нью-Йорк Рейнджерс" в третьем матче предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной Харрикейнз", передает пресс-служба команды.
Газета.Ru 18:05
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Прозвище Тупица – не помеха. Митрион нокаутировал Фёдора Емельяненко за 74 секунды. Видео
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Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
Футбол
«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»
Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
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Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
Футбол
Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год.
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Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
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Disney выпустит «Мулан» онлайн с ценой за просмотр в $30
Студия Disney решила выпустить игровой ремейк мультфильма «Мулан» на стриминговом сервисе Disney+.
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Детские психологические травмы ускоряют биологическое старение
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Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
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Простой способ без лекарств снизить холестерин назвала кардиолог
Понизить уровень холестерина в организме помогут овсяная каша и отруби, чеснок, цитрусовые и яблоки.
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