Общество

Newstracker.ruNewstracker.ruРоссия выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ в 2019 году

Всего в прошлом году для оплаты поступили 1 240 решений ЕСПЧ. По ним выплатили 1,1 миллиарда рублей, что составило всего 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в размере 1,7 миллиарда рублей.
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с чего всё началось
Россия в прошлом году выплатила более 1,1 миллиарда рублей по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), говорится
 в заключении Счетной палаты.
Новая газета04:48

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Минюст выплатил за год ₽1,1 млрд по решениям ЕСПЧ

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