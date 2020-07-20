Общество
Newstracker.ruРоссия выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ в 2019 году
Всего в прошлом году для оплаты поступили 1 240 решений ЕСПЧ. По ним выплатили 1,1 миллиарда рублей, что составило всего 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в размере 1,7 миллиарда рублей.
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с чего всё началось
Россия в прошлом году выплатила более 1,1 миллиарда рублей по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заключении Счетной палаты.Новая газета04:48
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Россияне получили от правительства 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ
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