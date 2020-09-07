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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия выполнила сделку ОПЕК+ в августе почти на 100%

Россия выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти почти на 100% в августе. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.В источнике
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Компания

Россия в августе выполнила обязательства по ОПЕК+ почти на 100%

Компания09:01
REGNUM

Новак назвал процент выполнения Россией сделки ОПЕК+

REGNUM08:49
Газета.Ru

Россия выполнила сделку ОПЕК+ в августе почти на 100%

Газета.Ru08:28
Реальное время

В августе Россия выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%

Реальное время08:36
ТАСС

Россия выполнила сделку ОПЕК+ в августе почти на 100%

ТАСС08:21

Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа
ИА Красная Весна02:49
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Фоден и Гринвуд покинули сборную Англии из-за нарушения карантина

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил, что футболисты Фил Фоден и Мэйсон Гринвуд, которых подозревают в нарушении карантина, выведены из состава сборной и не поедут на матч Лиги наций против команды Дании, сообщается на странице английской команды в Twitter.
РИА Новости09:19

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости01:00
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com05:48
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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Активисты Гонконга, Таиланда и Тайваня бойкотируют «Мулан»

Активисты в Гонконге, Таиланде и Тайване распространили свою деятельность в социальных сетях, направленную на бойкотирование игровой версии мультфильма студии Disney "Мулан" после того, как кинотеатры стали возвращаться к нормальному режиму работы на фоне ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Газета.Ru09:26

В ДНР перенесли артудар по позициям ВСУ под Горловкой на 9 сентября

Напомним, что 5 сентября глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ вооруженным силам республики открыть огонь по украинским военным укреплениям, возведенным в районе поселка Шумы под Горловкой в том случае, если украинская сторона не начнет их ликвидацию.
Евразия Daily08:20
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