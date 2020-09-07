Фоден и Гринвуд покинули сборную Англии из-за нарушения карантина

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил, что футболисты Фил Фоден и Мэйсон Гринвуд, которых подозревают в нарушении карантина, выведены из состава сборной и не поедут на матч Лиги наций против команды Дании, сообщается на странице английской команды в Twitter.