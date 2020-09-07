Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил, что футболисты Фил Фоден и Мэйсон Гринвуд, которых подозревают в нарушении карантина, выведены из состава сборной и не поедут на матч Лиги наций против команды Дании, сообщается на странице английской команды в Twitter.
Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
Активисты в Гонконге, Таиланде и Тайване распространили свою деятельность в социальных сетях, направленную на бойкотирование игровой версии мультфильма студии Disney "Мулан" после того, как кинотеатры стали возвращаться к нормальному режиму работы на фоне ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Напомним, что 5 сентября глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ вооруженным силам республики открыть огонь по украинским военным укреплениям, возведенным в районе поселка Шумы под Горловкой в том случае, если украинская сторона не начнет их ликвидацию.