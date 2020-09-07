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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия выполнила сделку ОПЕК+ в августе почти на 100%

Россия выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти почти на 100% в августе. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.В источнике
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Нефтегазовая вертикаль

РФ в августе выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%

Нефтегазовая вертикаль09:50
Газета.Ru

Россия выполнила сделку ОПЕК+ в августе почти на 100%

Газета.Ru08:28
REGNUM

Новак назвал процент выполнения Россией сделки ОПЕК+

REGNUM08:49
Реальное время

В августе Россия выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%

Реальное время08:36
Компания

Россия в августе выполнила обязательства по ОПЕК+ почти на 100%

Компания09:01
ТАСС

Россия выполнила сделку ОПЕК+ в августе почти на 100%

ТАСС08:21

Телеканал «Культура» закрыл выходившую 20 лет программу

В мае 2012 года Архангельский был удостоен премии ТЭФИ за предыдущий год в номинации «Ведущий информационно-аналитической программы» за ведение «Тем временем», поделив награду с Марианной Максимовской (РЕН ТВ, «Неделя с Марианной Максимовской»).
РБК09:18

Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова

Актер Максим Матвеев покинул труппу Московского театра Олега Табакова, в спектаклях его заменит Юрий Чурсин, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на художественного руководителя театра Владимира Машкова.
Rambler News Service08:05
29

В СБУ сообщили о «новых доказательствах» причастности РФ к боям в Донбассе

Журналист Артем Бузила, которого обменяли с украинской стороной в 2016 году, неоднократно заявлял, что Украина делает все возможное, чтобы привлечь к обменному процессу лиц, не относящихся к конфликту на Донбассе.
Украина.ру06:37

Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Lenta.ru08:51
26

Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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