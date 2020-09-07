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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия выполнила сделку ОПЕК+ в августе почти на 100%

Россия выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти почти на 100% в августе. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.В источнике
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REGNUM

Новак назвал процент выполнения Россией сделки ОПЕК+

REGNUM08:49
ТАСС

Россия выполнила сделку ОПЕК+ в августе почти на 100%

ТАСС08:21
Газета.Ru

Россия выполнила сделку ОПЕК+ в августе почти на 100%

Газета.Ru08:28
Реальное время

В августе Россия выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%

Реальное время08:36

Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным

5 сентября российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Навального.
Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным
RT на русском08:06
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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Обвиняемые в смерти калининградца в ОВД предстанут перед судом

Перед судом предстанут бывшие калининградские полицейские Александр Иванов и Николай Плебух, чьи действия могли стать причиной смерти Ивана Вшивкова, обварившегося кипятком в отделе полиции, сообщил РАПСИ адвокат Владислав Филатьев, представляющий интересы матери погибшего.
РАПСИ08:00
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
ИА Красная Весна02:49

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com05:48
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