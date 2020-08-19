Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
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Москва выражает Осло протест из-за необоснованного задержания в Норвегии заместителя торгового представителя России, заявило российское посольство.В источнике
С чего всё началось
МИД Норвегии принял решение выслать российского дипломата, встречавшегося с задержанным по подозрению в шпионаже норвежским гражданином, сообщает
NRK со ссылкой на МИД страны.
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