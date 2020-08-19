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РИА Новости
РИА Новости

Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата

Москва выражает Осло протест из-за необоснованного задержания в Норвегии заместителя торгового представителя России, заявило российское посольство.В источнике
С чего всё началось
МИД Норвегии принял решение выслать российского дипломата, встречавшегося с задержанным по подозрению в шпионаже норвежским гражданином, сообщает
 NRK со ссылкой на МИД страны.
Ведомости07:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Норвегия выслала российского дипломата на фоне шпионского скандала

Lenta.ru06:33
Коммерсантъ

Россия заявила Норвегии протест в связи с задержанием замторгпреда

Коммерсантъ11:05
РИА Новости

Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата

РИА Новости09:43
Интерфакс

Москва заявила Осло протест в связи с задержанием замторгпреда РФ

Интерфакс09:40
Газета.Ru

В МИД РФ выразили протест Норвегии после задержания российского замторгпреда

Газета.Ru09:46
ТАСС

Посольство России заявило протест МИД Норвегии в связи с задержанием замторгпреда

ТАСС09:56
РБК

Москва заявила протест Осло в связи с задержанием российского дипломата

РБК11:28

В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Батальон был создан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым, которого в России заочно обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).
В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования
Коммерсантъ10:09
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Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games

Представители Epic Games поделились новостью в Twitter, сообщив подписчикам, что Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений и проинформировала их о том, в пятницу, 28 августа, она намерена прекратить действие всех учетных записей разработчиков.
Evo-rus.com08:05
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Германия опровергла информацию о звонке Меркель Лукашенко

В правительстве ФРГ заявили, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко не разговаривали по телефону после президентских выборов в республике, сообщает Reuters.
Накануне.Ruвчера в 02:37
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Жириновский поставил на вхождение Белоруссии в состав России за пять месяцев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до конца года, то есть в ближайшие пять месяцев.
Lenta.ru10:28
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В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газета10:44
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Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правда12:46
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«Зенит» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч РПЛ

Футболисты московского ЦСКА Никола Влашич и Адольфо Гайч выйдут в стартовом составе команды на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
РИА Новости11:49
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАНвчера в 05:40
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