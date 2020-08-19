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РИА Новости
РИА Новости

Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата

Москва выражает Осло протест из-за необоснованного задержания в Норвегии заместителя торгового представителя России, заявило российское посольство.В источнике
С чего всё началось
МИД Норвегии принял решение выслать российского дипломата, встречавшегося с задержанным по подозрению в шпионаже норвежским гражданином, сообщает
 NRK со ссылкой на МИД страны.
Ведомости07:00
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Россия заявила Норвегии протест в связи с задержанием замторгпреда

Коммерсантъ11:05
РБК

Москва заявила протест Осло в связи задержанием российского дипломата

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Посольство России заявило протест МИД Норвегии в связи с задержанием замторгпреда

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Москва заявила Осло протест в связи с задержанием замторгпреда РФ

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В МИД РФ выразили протест Норвегии после задержания российского замторгпреда

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Норвегия выслала российского дипломата на фоне шпионского скандала

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Украина разорвала семь соглашений СНГ в сфере гражданской авиации

Отмечается, что речь идет о соглашениях "О дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ", "О практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации", а также "О сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации".
Украина разорвала семь соглашений СНГ в сфере гражданской авиации
Газета.Ru08:25
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СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки

Областной комитет здравоохранения начал проверку по факту публикации в СМИ истории об очнувшейся в морге пациентке, которой диагностировали биологическую смерть вместо клинической, заявила первый зампред комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина, отмечает «Газета.ру».
Известия02:54
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