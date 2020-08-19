Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
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Посольство России в Норвегии выразило прост в связи с задержанием и объявлением персоной нон грата заместителя торгового представителя РФ, которого Осло обвинил в шпионаже.В источнике
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