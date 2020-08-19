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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата

Посольство России в Норвегии выразило прост в связи с задержанием и объявлением персоной нон грата заместителя торгового представителя РФ, которого Осло обвинил в шпионаже.В источнике
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Газета.Ru

Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата

Газета.Ru13:55
РБК

Москва заявила протест Осло в связи с задержанием российского дипломата

РБК11:28
РИА Новости

Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата

РИА Новости09:43
Коммерсантъ

Россия заявила Норвегии протест в связи с задержанием замторгпреда

Коммерсантъ11:05
Интерфакс

Москва заявила Осло протест в связи с задержанием замторгпреда РФ

Интерфакс09:40
ТАСС

Посольство России заявило протест МИД Норвегии в связи с задержанием замторгпреда

ТАСС09:56
Lenta.ru

Норвегия выслала российского дипломата на фоне шпионского скандала

Lenta.ru06:33

В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газета10:44
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