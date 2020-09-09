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РИА Новости
РИА Новости

Россия выразила протест послу Германии за позицию по Навальному

Российский МИД выразил послу Германии в Москве Гезе Андреасу фон Гайру решительный протест в связи с "голословными обвинениями и ультиматумами" по ситуации с Алексеем Навальным. Сегодня посла вызвали в министерство, он пробыл там почти два часа.В источнике
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Интерфакс

Послу Германии заявлен протест из-за обвинений по ситуации с Навальным

Интерфакс10:18
Комсомольская правда

МИД РФ заявил решительный протест послу Германии из-за голословных обвинений

Комсомольская правда09:53
RT на русском

Россия выразила протест Германии из-за ситуации вокруг Навального

RT на русском10:04
Коммерсантъ

МИД РФ выразил решительный протест послу ФРГ в связи с ситуацией с Навальным

Коммерсантъ10:03
ТАСС

Посол России назвал неприемлемыми обвинения из Вены в адрес Москвы по делу Навального

ТАСС11:02
URA.Ru

Германия пригрозила России из-за дела Навального. Ответ немецкого МИД URA.RU

URA.Ru10:37
РИА Новости

Россия выразила протест послу Германии за позицию по Навальному

РИА Новости10:10

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Интерфакс09:07
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Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава Минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
Ведомости11:18
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Хоккеист Алтыбармакян дисквалифицирован на четыре года за кокаин

Российский хоккеист Илья Алтыбармакян, выступавший за петербургский "СКА-1946", дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
РИА Новости08:56

Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса

На очереди — 1998 год, который запомнился россиянам в первую очередь страшным экономическим кризисом: рубль упал, многие предприятия закрылись, тысячи людей остались без работы и средств к существованию.
Lenta.ru7 сентября в 13:00
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Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

Москва, 9 сентября 2020, 17:37 — REGNUM Итог работы адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».
REGNUM10:37
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru07:26
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На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения

На теле аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, нашли следы удушения, следует из медицинской экспертизы, оглашенной на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 9 августа.
Известия10:51
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