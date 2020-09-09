Россия выразила протест послу Германии за позицию по Навальному
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Российский МИД выразил послу Германии в Москве Гезе Андреасу фон Гайру решительный протест в связи с "голословными обвинениями и ультиматумами" по ситуации с Алексеем Навальным. Сегодня посла вызвали в министерство, он пробыл там почти два часа.В источнике
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МИД РФ заявил решительный протест послу Германии из-за голословных обвинений
Комсомольская правда09:53