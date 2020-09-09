МИД опубликовал заявление по итогам вызова на Смоленскую площадь посла Германии в России Геза Андреаса фон Гайра. Дипломату был заявлен «решительный протест» в связи с обвинениями, которые звучат в адрес России из-за ситуации с Алексеем Навальным, говорится на сайте ведомства.