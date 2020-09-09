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BFM.ru
BFM.ru

МИД заявил послу ФРГ решительный протест из-за дела Навального

МИД опубликовал заявление по итогам вызова на Смоленскую площадь посла Германии в России Геза Андреаса фон Гайра. Дипломату был заявлен «решительный протест» в связи с обвинениями, которые звучат в адрес России из-за ситуации с Алексеем Навальным, говорится на сайте ведомства.В источнике
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RT на русском

Россия выразила протест послу ФРГ в связи с позицией Берлина по Навальному

RT на русскомвчера в 12:42
Коммерсантъ

МИД РФ выразил решительный протест послу ФРГ в связи с ситуацией с Навальным

Коммерсантъвчера в 10:03
РБК

Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

РБКвчера в 10:45
Интерфакс

Послу Германии заявлен протест из-за обвинений по ситуации с Навальным

Интерфаксвчера в 10:18
РИА Новости

Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального

РИА Новостивчера в 10:10
ТАСС

Послу Германии в Москве заявили решительный протест в связи с ситуацией с Навальным

ТАССвчера в 10:47
Комсомольская правда

МИД РФ заявил решительный протест послу Германии из-за голословных обвинений

Комсомольская правдавчера в 09:53

Эксперт предостерегла от изменения некоторых настроек смартфона

Пользователям не стоит самостоятельно изменять настройки SIM-карты в смартфоне, это может вызвать сбои в работе устройства, рассказала операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт предостерегла от изменения некоторых настроек смартфона
Известия20:57
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Навального атаковали химическим оружием — конгрессмены США

Проверить факт применения химического оружия против Алексея Навального потребовали от президента США конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол, 8 сентября сообщает сайт комитета Палаты представителей США по иностранным делам.
ИА Красная Весна8 сентября в 15:16
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Правительство выделит на поддержку технопарков более 5 млрд рублей

Стало известно, что правительство РФ в ближайшую "трехлетку" выделит 5,3 млрд рублей на помощь производителям импортозамещающей продукции, модернизацию регионами промышленных предприятий и субсидированные кредиты предпринимателям.
Online47.ru20:12

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) на сумму $583 тыс. за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за присоединения Крыма.
РБКвчера в 16:53
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МХТ имени Чехова представит девять премьер в новом сезоне

Девять премьер выпустит Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова в новом 123 сезоне, об этом сообщил 7 сентября журналистам художественный руководитель театра Сергей Женовач в ходе сбора труппы.
ИА Красная Весна8 сентября в 02:41
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Жертвами покушения на вице-президента Афганистана стали 10 человек

Кабул, 9 сентября 2020, 22:54 — REGNUM Не менее 10 человек погибли и 15 человек получили ранения в результате покушения на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха в Кабуле, 9 сентября сообщает агентство Reuters.
REGNUMвчера в 15:54

На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.
ТАССвчера в 07:40
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В Архангельске собираются создать второй научно-образовательный центр

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, предполагается создать научно-образовательный центр арктической медицины на базе Северного государственного медицинского университета.
REGNUM8 сентября в 10:02