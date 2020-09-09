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Интерфакс
Интерфакс

Послу Германии заявлен протест из-за обвинений по ситуации с Навальным

Послу Германии в РФ заявлен решительный протест в связи с обвинениями и ультиматумами Берлина в адрес Москвы по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщили в среду в МИД России.В источнике
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RT на русском

Россия выразила протест послу ФРГ в связи с позицией Берлина по Навальному

RT на русскомвчера в 12:42
Интерфакс

Послу Германии заявлен протест из-за обвинений по ситуации с Навальным

Интерфаксвчера в 10:18
РБК

Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

РБКвчера в 10:45
ТАСС

Послу Германии в Москве заявили решительный протест в связи с ситуацией с Навальным

ТАССвчера в 10:47
РИА Новости

Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального

РИА Новостивчера в 10:10
Коммерсантъ

МИД РФ выразил решительный протест послу ФРГ в связи с ситуацией с Навальным

Коммерсантъвчера в 10:03
Комсомольская правда

МИД РФ заявил решительный протест послу Германии из-за голословных обвинений

Комсомольская правдавчера в 09:53

Зачистка Сирии. ВКС России уничтожили лагерь боевиков в зоне «Идлиб»

Дамаск, 9 сентября 2020, 23:11 — REGNUM Боевые самолёты ВКС России нанесли серию авиаударов по лагерю боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 9 сентября агентство «Русская весна» со ссылкой на неназванный военный источник.
REGNUMвчера в 16:11

Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту.
РБК22:38
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Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак намерена запросить проведение судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов.
Известия21:12
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