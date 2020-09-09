Послу Германии заявлен протест из-за обвинений по ситуации с Навальным
Смотрите также
В Екатеринбурге 17-летнюю девушку ударили ножом в спину
Российских туристов возмутило название отеля в Турции
Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и пробился в полуфинал US Open
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
Певцов резко высказался о приговоре Ефремову
Фильм «Довод» Нолана возглавил российский прокат в выходные
Андрей Рожков из «Уральских пельменей» начал работать электриком
В школе Ишима инсценировали захват заложников, пострадал один ребенок
В Дагестане начали проверку после смерти невесты в день свадьбы
Посол ФРГ вызван в МИД России из-за дела Навального
МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального
Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному
В Германии прокомментировали вызов посла в МИД России
Власти ФРГ: Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
Украина заочно арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым
Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и пробился в полуфинал US Open
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова
Послу Германии в РФ заявлен решительный протест в связи с обвинениями и ультиматумами Берлина в адрес Москвы по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщили в среду в МИД России.В источнике
Подробнее о событии
Россия выразила протест послу ФРГ в связи с позицией Берлина по Навальному
RT на русскомвчера в 12:42
МИД РФ выразил решительный протест послу ФРГ в связи с ситуацией с Навальным
Коммерсантъвчера в 10:03
МИД РФ заявил решительный протест послу Германии из-за голословных обвинений
Комсомольская правдавчера в 09:53