Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному
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«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.В источнике
Подробнее о событии
Россия выразила протест послу ФРГ в связи с позицией Берлина по Навальному
RT на русскомвчера в 12:42
МИД РФ выразил решительный протест послу ФРГ в связи с ситуацией с Навальным
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МИД РФ заявил решительный протест послу Германии из-за голословных обвинений
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