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РБК
РБК

Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.В источнике
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RT на русском

Россия выразила протест послу ФРГ в связи с позицией Берлина по Навальному

RT на русскомвчера в 12:42
Коммерсантъ

МИД РФ выразил решительный протест послу ФРГ в связи с ситуацией с Навальным

Коммерсантъвчера в 10:03
РБК

Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

РБКвчера в 10:45
Интерфакс

Послу Германии заявлен протест из-за обвинений по ситуации с Навальным

Интерфаксвчера в 10:18
РИА Новости

Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального

РИА Новостивчера в 10:10
ТАСС

Послу Германии в Москве заявили решительный протест в связи с ситуацией с Навальным

ТАССвчера в 10:47
Комсомольская правда

МИД РФ заявил решительный протест послу Германии из-за голословных обвинений

Комсомольская правдавчера в 09:53

США гаубицей сбили мишень, имитирующую российскую крылатую ракету

Воздушные мишени были поражены не только сверхскоростными снарядами из гаубицы, но и ракетами AIM-9 Sidewinder, которые военные запустили с истребителя F-16 Fighting Falcon и ударного беспилотника MQ-9 Reaper.
Evo-rus.com8 сентября в 08:18
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газетавчера в 14:50
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В Лондоне пройдет экстренное заседание Совместного комитета по Brexit

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович 10 сентября вылетит в Великобританию для получения разъяснений от британского правительства по поводу законопроекта, который допускает нарушение соглашения Брюсселя и Лондона об условиях европейского развода.
Известия18:23

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс8 сентября в 08:48
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ruвчера в 05:22

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
РИА Новостивчера в 10:29
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Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии

До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.
Чеченская Республика Сегоднявчера в 03:15
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Хоккеист Алтыбармакян дисквалифицирован на четыре года за кокаин

Российский хоккеист Илья Алтыбармакян, выступавший за петербургский "СКА-1946", дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
РИА Новостивчера в 08:56