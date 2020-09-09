Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному
Смотрите также
В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Трамп считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира
В России завершились испытания лазеров для показа рекламы из космоса
ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
ЦБ сообщил о резком снижении числа используемых банковских карт
Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и пробился в полуфинал US Open
Microsoft назвала цены на Xbox Series X и Series S для России
Die Zeit сообщила о новом типе «Новичка» в истории с Навальным
Минпромторг предложил ввести маркировку алкоголя
Посол ФРГ вызван в МИД России из-за дела Навального
МИД РФ отреагировал на призыв G7 найти виновных по делу Навального
Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному
Посол Германии покинул здание МИД РФ после двух часов разговоров
Die Zeit сообщила о новом типе «Новичка» в истории с Навальным
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым
Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и пробился в полуфинал US Open
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
Microsoft назвала цены на Xbox Series X и Series S для России
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
В Дагестане начали проверку после смерти невесты в день свадьбы
«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.В источнике
Подробнее о событии
Россия выразила протест послу ФРГ в связи с позицией Берлина по Навальному
RT на русскомвчера в 12:42
МИД РФ заявил решительный протест послу Германии из-за голословных обвинений
Комсомольская правдавчера в 09:53
МИД РФ выразил решительный протест послу ФРГ в связи с ситуацией с Навальным
Коммерсантъвчера в 10:03