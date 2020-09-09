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РБК
РБК

Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.В источнике
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RT на русском

Россия выразила протест послу ФРГ в связи с позицией Берлина по Навальному

RT на русскомвчера в 12:42
ТАСС

Послу Германии в Москве заявили решительный протест в связи с ситуацией с Навальным

ТАССвчера в 10:47
Комсомольская правда

МИД РФ заявил решительный протест послу Германии из-за голословных обвинений

Комсомольская правдавчера в 09:53
Интерфакс

Послу Германии заявлен протест из-за обвинений по ситуации с Навальным

Интерфаксвчера в 10:18
РИА Новости

Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального

РИА Новостивчера в 10:10
Коммерсантъ

МИД РФ выразил решительный протест послу ФРГ в связи с ситуацией с Навальным

Коммерсантъвчера в 10:03
РБК

Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

РБКвчера в 10:45

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUMвчера в 04:20
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Квалификационная комиссия заключила, что Пашаев нарушил кодекс этики

"Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката", - сказал источник, уточнив, что нарушения связаны с публичной активностью адвоката.
Газета.Ruвчера в 15:30
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Наша планета лишится около 550 видов млекопитающих к концу века

Исследователи хотят, чтобы люди осознали масштабы катастрофы и приводят следующую статистику: за 126 тысяч лет вымерло примерно 350 видов, а деятельность человечества всего за 80 следующих лет убьет более 550 видов млекопитающих.
Vevby.ruвчера в 05:31
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