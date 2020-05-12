Коронавирус
КоммерсантъРоссия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию. На первом месте находятся США -- более 1,3 млн человек.
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Общество
В Красноярском крае вводится обязательный масочный режим
Губернатор Александр Усс в своем обращении к жителям края рассказал о том, что в регионе вводится масочный режим.
ТВ-Енисей 04:38
Общество
Путин назвал меры поддержки семей с детьми
RT на русском вчера в 09:53
Политика
«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого
Комсомольская правда вчера в 07:13
Происшествия
СК предъявил обвинение хозяину хосписа в Красногорске
Следователи в Подмосковье предъявили обвинение хозяину частного хосписа в Красногорске после гибели 11 людей в пожаре, он полностью признал вину и раскаялся, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 05:12
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Общество
Стокгольм выдал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
На сегодняшний день Швецией выданы все необходимые разрешения на строительство.
RuNews24.ru вчера в 12:14
Общество
Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с коронавирусом в стране.
Lenta.ru 04:43
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН 10 мая в 06:13
Космос
Ступень тяжелой ракеты КНР штатно сгорела в атмосфере над Атлантикой
Сгорела в плотных слоях атмосферы ракета-носитель тяжелого класса Long March-5B, 11 мая сообщает пресс-служба 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США на свое странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 15:10
Происшествия
При пожаре в Петербурге погибли пациенты из одной палаты
При пожаре в реанимации больницы Святого Георгия погибли больные из одной палаты, в соседних помещениях люди не пострадали, сообщил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко.
Интерфакс 03:36
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Хоккей
Павел Буре вошел в символическую сборную «Ванкувера» всех времен
Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре включен в символическую сборную лучших игроков за всю историю клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс" по версии TSN.
РИА Новости 03:06
Общество
В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
Общество
В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Общество
В России пять журналистов умерли от коронавируса
Пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, еще 200 человек заражены, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
РИА Новости 04:22
Экономика
Норвегия решила распечатать «кубышку»
По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов.
BFM.ru 10 мая в 08:38
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Москве
В Москве с 12 мая во всех открытых общественных местах вводится обязательное ношение средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.
Интерфакс вчера в 17:05
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
RT на русском 03:44
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
Музыка
Новый клип Little Big за сутки набрал почти 19 млн просмотров
Эксцентричные музыканты из группы Little Big опубликовали на Youtube свой новый клип на песню Hypnodancer.
Вестник 05:16
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор.
SpeedMe 04:27
Происшествия
Авиаэксперт реконструировал на видео крушение Ан-148 «Москва-Орск»
Авиаэксперт и журналист Игорь Зырянов в своем Youtube-канале опубликовал видеореконструкцию крупнейшей авиакатастрофы в истории Оренбургской области — крушение борта «Саратовских авиалиний» Ан-148 «Москва-Орск» в Раменском районе Московской области.
Orenburg.media 04:04