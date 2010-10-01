За минувшие сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Сейчас Россия занимает восьмое место в мире по количеству зараженных COVID-19.

Россия вышла на 8 место в мире по числу заразившихся COVID-19

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