Коронавирус
URA.RuРоссия вышла на 8 место в мире по числу заразившихся COVID-19
За минувшие сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Сейчас Россия занимает восьмое место в мире по количеству зараженных COVID-19.
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Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в 84 регионах России было зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:52
Футбол
Роналду, Бербатов, Анри и Коллер. Евсеев продолжил алфавит на букву «Н»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжил публиковать свой футбольный алфавит.
Спорт-Экспресс 03:46
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Футбол
«Уфа» представила автобус, дизайн которого придумали фанаты
«Уфа» презентовала новый клубный автобус. Ранее башкирский клуб провел конкурс среди болельщиков на лучший дизайн-проект транспорта.
Матч ТВ 03:33
Наука
Вазопрессин помог предсказать расстройство аутистического спектра
В 2018 году ученые ученые под руководством Карен Паркер (Karen Parker) из Стэнфордского университета обнаружили, что тяжесть симптомов расстройства аутистического спектра у маленьких детей коррелирует с концентрацией в их спинномозговой жидкости вазопрессина — пептидного гормона и нейропептида, который принимает участие (помимо прочего) в формировании социального поведения и привязанностей.
N+1 вчера в 15:01
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Из-за толп людей на пляжах в Калифорнии ужесточат контроль
Московский Комсомолец 00:58
Общество
Шойгу досрочно завершил учебный год в образовательных учреждениях МО
РЕН ТВ вчера в 10:18
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК вчера в 07:37
Транспорт
Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы
Сам автовладелец утверждает, что штраф был выписан ошибочно, поскольку цифровой пропуск на автомобиль им был в установленном порядке оформлен.
Вести.Ru 02:57
Общество
Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Ленобласти
Причиной смерти медсестры Гатчинской больницы Натальи Хечумовой стала коронавирусная инфекция, подтвердил региональный оперативный штаб в своем официальном сообществе 28 апреля.
ЗакC.Ру 04:17
Общество
Министр предупредил Путина об аномально жарком лете
Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17
Футбол
«Зенит» могут признать победителем РПЛ
Петербургский "Зенит" могут признать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), если сезон не будет доигран из-за пандемии коронавируса, передает "СЭ".
Газета.Ru вчера в 09:44
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
В Татарстане выявили 65 новых случаев коронавируса
В Татарстане за последние сутки подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 04:02
Армия и оружие
Сирийская ПВО отражает атаку над Дамаском
Государственное телевидение Сирии сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) начала отражать атаку в небе над Дамаском.
ФАН 26 апреля в 22:56
Здоровье
Украине прогнозируют вспышку коронавируса
Уже на следующей неделе главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует вспышку коронавируса.
Вечерний курьер 03:40
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
Происшествия
В Брянской области умерли еще два пациента с коронавирусом
Число жителей Брянской области, умерших с диагнозом COVID-19, достигло шести, во вторник стало известно о смерти ещё двух мужчин, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:17
Футбол
Уткин вступился за раскритиковавшего власть российского футболиста
Журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале вступился за вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего власть в России.
Lenta.ru 03:41
Футбол
Сафонов уверен, что «Рубин» с Бердыевым боролся бы за топ-5
Бердыев рассчитывал, что сможет поработать с молодежью, но не позволили. Не думаю, что он завидует Слуцкому.
ГЛАС.RU 03:46
Общество
В Москве начали готовиться к смягчению ограничений из-за коронавируса
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:52
Политика
Губернаторы ждут. Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предполагает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Smolnarod.ru 26 апреля в 17:23
Футбол
«Челси» может отказаться от Коутиньо и купить Хаверца
По информации The Athletic, «Челси» может отказаться от приобретения бразильца и рассмотреть альтернативный вариант в лице хавбека «Байера» Кая Хаверца.
Матч ТВ вчера в 06:43
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Здоровье
Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов
Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где накануне коронавирус подтвердили у 76 сестер.
Правда ПФО 03:31