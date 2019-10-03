Экономика
КоммерсантъРоссия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей
Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG.
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с чего всё началось
По ее данным, в 2010–2018 годах объем платежей в России рос в среднем на 22,1%, в 2019–2028 годах рост сократится до 11,8%, однако и после этого Россия будет опережать все другие страны, рассмотренные в исследовании (всего 58).РБКвчера в 17:01
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Международные эксперты сообщают о «русском чуде» в карточных платежах
Московский Комсомолецвчера в 20:10
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Как ранее писал News.ru, пилотируемый корабль «Союз МС-12» 15 марта пристыковался к Международной космической станции.
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Экономика
Днепровский металлургический комбинат остановил часть мощностей из-за кризиса
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Происшествия
В Туве нашли живым пять дней блуждавшего в тайге мальчика
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Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
РИА Новости вчера в 10:30
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Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала резкий выпад федерального ведущего Владимира Соловьева, который накануне, в эфире одной из радиостанций, назвал татарстанца «мразью».
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Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru вчера в 01:23
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Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
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Вчера на своем ежегодном мероприятии Hardware Surface в Нью-Йорке Microsoft анонсировала несколько новых продуктов, включая планшет Surface Neo с двумя экранами.
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Льва Шлосберга вызвали в СК по делу журналистки Светланы Прокопьевой
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Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.
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Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
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Британия ослабила санкции против России ради Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
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