Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей

Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG.
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с чего всё началось

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

По ее данным, в 2010–2018 годах объем платежей в России рос в среднем на 22,1%, в 2019–2028 годах рост сократится до 11,8%, однако и после этого Россия будет опережать все другие страны, рассмотренные в исследовании (всего 58).
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