Экономика
КоммерсантъРоссия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей
Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG.
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с чего всё началось
По ее данным, в 2010–2018 годах объем платежей в России рос в среднем на 22,1%, в 2019–2028 годах рост сократится до 11,8%, однако и после этого Россия будет опережать все другие страны, рассмотренные в исследовании (всего 58).РБКвчера в 17:01
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Международные эксперты сообщают о «русском чуде» в карточных платежах
Московский Комсомолецвчера в 20:10
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
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NewInform вчера в 09:27
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Главой Кабардино-Балкарии избран Казбек Коков
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Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
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ТАСС 06:11
Культура
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Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.
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Политика
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Политика
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Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе, заявил в интервью RT руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.
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Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
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Названы комментаторы боя Головкин — Деревянченко
Трансляция стартует в 4:00 по московскому времени, а комментаторами, как уже говорилось выше, станут Григорий Стангрит и Владимир Гендлин-младший — известные журналисты, эксперты и аналитики бокса.
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РБК 06:46
Единоборства
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Космос
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-12" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган.
ТАСС 07:02
Политика
ЕС разработал правила по визовым заявлениям от жителей ЛНР и ДНР
«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам — членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — указано в сообщении ЕК.
RT на русском 06:45
Шоу-бизнес
Брежнева высказалась о расставании с мужем
Пока вокруг обсуждают скорый развод Веры Брежневой с мужем, сама она, вначале молчавшая, не сдержалась и высказалась.
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К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Гаджеты
Mi Mix 4 от Xiaomi официально отменен
ГЛАС.RU 30 сентября в 07:15
Авто
Chevrolet Tracker обогнал по продажам Hyundai Creta
Chevrolet Tracker нового поколения появился в продаже в июне текущего года.
Новые автомобили вчера в 22:28
Общество
В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей
Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.
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Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
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В первые выходные октября в Санкт-Петербурге может выпасть снег.
АиФ Санкт-Петербург 01:14
Политика
Владельца «112 Украина» и NewsOne обвинили по статьям о терроризме
Владельцу украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявили обвинение в финансировании терроризма.
Известия 06:48
Происшествия
В Кемерово женщина похитила ребенка из роддома
В Кемерово полицейские задержали женщину, подозреваемую в похищении новорожденного из роддома, сообщила 3 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Известия 05:09
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»
Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
KrasNews.com вчера в 23:46
Гаджеты
Microsoft представила Windows 10X
Live24 02:12
Финансы
Нацбанк Украины продал валюту для поддержания гривны
«НБУ на этой неделе возобновил проведение интервенций по продаже валюты после почти двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривны 200 млн долларов», – сообщило УНИАН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Взгляд.ру 06:12