Коронавирус
РИА НовостиРоссия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом
Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803. По данным университета Джонса Хопкинса, США лидируют по количеству зараженных коронавирусной инфекцией.
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Общество
В Москве с 12 мая вводится масочный режим
В Москве с 12 мая вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте и других общественных местах.
RT на русском 08:25
Общество
Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия
C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия, благодаря чему на работу смогут выйти около полумиллиона жителей города.
Вести.Ru вчера в 09:36
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Политика
Президенты Балтии в поздравлении с годовщиной ВОВ осудили режим СССР
Народы Центральной и Восточной Европы не обрели свободу после окончания Второй мировой войны: на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда страны Балтии были включены в состав СССР, говорится в совместном заявлении президентов Эстонии, Латвии и Литвы, которое они выпустили 7 мая, приурочив свое обращение к 75-летию окончания Второй мировой войны.
РБК 08:29
Общество
В России за сутки выявили свыше 11 000 случаев коронавируса
Всего в РФ на сегодняшний день заразилось свыше 177 000 человек. Число умерших достигло 1625 человек.
ProstoProSport 05:24
Общество
67 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области
Сегодня оперштаб сообщил ещё о 67 заражённых коронавирусом, это жители Самары 21 человек,Тольятти 14 человек,Сызрань 9 человек,Ставропольский район 5 человек,Волжский и Сызранские районы-по 4 человека,Красноармейский район 3 человека, Кинель, Новокуйбышевск по 2 человека, Кошкинский район и Приволжский районы по одному заболевшему.
Похвистнево-Информ 07:45
Здоровье
Четвертый пациент умер от коронавируса в Саратовской области
Смерть мужчины стала четвертым летальным случаем в Саратовской области среди пациентов с коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 06:27
Общество
Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе
Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Политика
Премьер-министр Японии поздравил Путина с 75-летием Победы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил президента России Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне во время телефонного разговора в четверг.
Известия 07:12
Здоровье
В Курганской области районную больницу закрыли из-за коронавируса
Коммерсантъ Челябинск 08:40
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать
В сложившейся ситуации, как пишет eg.ru, королева Елизавета II запретила Миддлтон рожать четвертого ребенка.
ТВ Центр 07:48
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Экономика
Индекс деловой активности в сфере услуг упал до исторического минимума
Индекс деловой активности PMI в сфере услуг в апреле рухнул до 12,2 пункта с 37,1 пункта месяцем ранее, говорится в исследовании IHS Markit.
Ведомости 06:55
Футбол
Николич заменит Семина на посту главного тренера «Локомотива»
Сербский тренер Марко Николич прибудет в Москву 15 мая. В конце месяца он подпишет контракт со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 07:35
Политика
Путин заявил о необходимости анализа санитарных мер во всех отраслях
После спада эпидемии потребуется серьезный анализ санитарных мер во всех отраслях. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин.
Известия 08:08
Фигурное катание
Фигуристка Трусова перейдет от Тутберидзе к Плющенко
Российская 15-летняя фигуристка Александра Трусова покинет команду Этери Тутберидзе и начнет тренироваться под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Rambler News Service вчера в 09:30
Происшествия
Организатор сходки стритрейсеров в Петербурге арестован на 11 суток
Российская газета 08:48
Происшествия
В Петербурге подтвердили еще четыре смерти от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Петербурге скончались четыре человека.
Город+ 06:37
Шоу-бизнес
Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов
Адель отпраздновала свой день рождения 5 мая, ей исполнилось 32 года.
RuNews24.ru вчера в 11:51
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Здоровье
Коронавирус проник в еще один район Нижегородской области
Коронавирус проник в еще один район Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Открытый Нижний 07:46
Происшествия
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта силовиками
РИА Новости 08:00
Общество
Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая
Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина.
Деловая газета. Юг 08:04
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52