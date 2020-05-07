Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803. По данным университета Джонса Хопкинса, США лидируют по количеству зараженных коронавирусной инфекцией.

Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом

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