Сборная России после девятого дня соревнований сохраняет пятое место в медальном зачёте чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе.

Россия сохраняет пятое место в медальном зачёте после 9-го дня ЧМ-2019

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Происшествия Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).

Политика Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.

Здоровье Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.

Армия и оружие В США сравнили число танков России и НАТО Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.

Космос Четыре спутника ГЛОНАСС выведут на орбиту до 2021 года В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов.

Авто Эксперты рассказали, почему опасно «выкатывать» бензин до загорания лампочки Автоэксперты пояснили, что чем чревата ситуация, если регулярно "выкатывать" бензин до того момента, пока загорится лампочка уровня топлива.

Экономика В Китае выращивают свиней размером с белых медведей На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.

Происшествия Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов Работник банка имел доступ к базам данных и пытался похитить информацию Сбербанк провел внутреннее расследование и выявил виновного в утечке данных учетных записей по кредитным картам клиентов, сообщается на сайте банка.

Футбол Интер — Ювентус 1:2 «Ювентус» победил «Интер» в матче 7-го тура чемпионата Италии (2:1). Голами в составе «бьянконери» отметились форварды Пауло Дибала и Гонсало Игуаин.

Экономика Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты Авиаперевозчики просят снизить планку демпфера (компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо) с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну, установив ее на уровне декабря 2017 года.

Политика AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза» В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.

Общество Покрас Лампас восстановил в Екатеринбурге супрематический объект Каллиграфист и художник Покрас Лампас восстановил в Екатеринбурге свою испорченную работу.

Шоу-бизнес Ирина Роднина поссорилась с бывшим мужем Зайцевым в прямом эфире Известная фигуристка Ирина Роднина поссорилась со своим бывшим мужем спортсменом Александром Зайцевым прямо во время эфира программы «Сегодня вечером».

Экономика Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.

Футбол Байрамян с Шомуродовым выиграл спор у Карпина и остаются с волосами Лучший футболист матча ЦСКА - «Ростов» (1:3) Хорен Байрамян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

Происшествия «Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.