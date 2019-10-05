Сборная России после девятого дня соревнований сохраняет пятое место в медальном зачёте чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе.

Россия сохраняет пятое место в медальном зачёте после 9-го дня ЧМ-2019

Политика На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе Разведение у Петровского и Золотого Второго октября на встрече в Минске участники контактной группы согласовали график разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Происшествия В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Политика Кремль прокомментировал задержание российской журналистки в Иране Кремль негативно относится к задержанию в Иране журналистки Юлии Юзик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.

Армия и оружие Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.

Спорт Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.

Гаджеты Официально представлена карта AMD Radeon RX 5500 Новинку показали на презентации, где поведали о настольной Radeon RX 5500 и мобильной Radeon RX 5500M.

Общество В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Политика В Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Наука Мясо не влияет на возникновение раковых опухолей Международная группа ученых заявила, что большинство взрослых людей могут продолжать употреблять красное мясо в прежних количествах.

Авто Продажи новых легковых автомобилей в России незначительно сократились В России сократились продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 0,2% в сентябре 2019 года.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Кино Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти» Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.

Единоборства Головкин по очкам победил Деревянченко В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.

Происшествия Автобус с туристами опрокинулся в Нижегородской области Пассажирский автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Авто Производство Lada Vesta с АМТ скоро прекратится Источники, непосредственно связанные с производством на «АвтоВАЗе», подтвердили, что производство Lada Vesta в комплектациях с АМТ уже сейчас значительно снижено, однако полного отказа от «робота» ждать не стоит: такую трансмиссию продолжат ставить на Lada Granta и модели Datsun (седан on-DO и хэтчбек mi-DO).

Общество Срок оформления финской визы в Петербурге сократился до двух недель После обработки большого количества заявлений на получение шенгенской визы в августе визовый отдел Генерального консульства Финляндии в Петербурге вернулся к привычным двухнедельным срокам рассмотрения.

Политика В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера» На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».

Экономика Президент Путин поддержал проект строительства дороги в обход Саратова Глава региона пояснил, что сейчас губерния относится к пензенскому управлению, но вскоре будет иметь собственный территориальный отдел, который займется содержанием и ремонтом федеральных дорог.