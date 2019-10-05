Футбол
ЧемпионатРоссия сохраняет пятое место в медальном зачёте после 9-го дня ЧМ-2019
Сборная России после девятого дня соревнований сохраняет пятое место в медальном зачёте чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Легкая атлетика. Чемпионат мира. США продолжают возглавлять медальный зачет, Россия — пятая
Bookmaker-ratings.ru05 октября в 01:06
Российские атлеты занимают пятое место в медальном зачете чемпионата мира в Дохе
Sportbox.RU04 октября в 22:23
Автоматически обработано 7019 источников, обновлено в 07:15, Вашингтон
Политика
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
Разведение у Петровского и Золотого Второго октября на встрече в Минске участники контактной группы согласовали график разведения сил и средств в Золотом и Петровском.
РИА Новости 06:05
Происшествия
В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек
По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Интерфакс 06:22
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика
Кремль прокомментировал задержание российской журналистки в Иране
Кремль негативно относится к задержанию в Иране журналистки Юлии Юзик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:38
Политика
США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику
Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
REGNUM 06:07
Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
RT на русском 06:23
Гаджеты
Официально представлена карта AMD Radeon RX 5500
Новинку показали на презентации, где поведали о настольной Radeon RX 5500 и мобильной Radeon RX 5500M.
Игромания.ру 06:16
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Политика
В Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке
В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:01
Наука
Мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Международная группа ученых заявила, что большинство взрослых людей могут продолжать употреблять красное мясо в прежних количествах.
МедиаПоток 05 октября в 05:50
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России незначительно сократились
В России сократились продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 0,2% в сентябре 2019 года.
DP.RU 04 октября в 11:42
Наука
Искусственный интеллект расшифрует древние свитки из Геркуланума
RuNews24.ru 05 октября в 07:06
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
Единоборства
Головкин по очкам победил Деревянченко
В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Metaratings вчера в 02:01
Происшествия
Автобус с туристами опрокинулся в Нижегородской области
Пассажирский автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Народные новости вчера в 03:39
Футбол
Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Ruposters.ru вчера в 05:12
Авто
Производство Lada Vesta с АМТ скоро прекратится
Источники, непосредственно связанные с производством на «АвтоВАЗе», подтвердили, что производство Lada Vesta в комплектациях с АМТ уже сейчас значительно снижено, однако полного отказа от «робота» ждать не стоит: такую трансмиссию продолжат ставить на Lada Granta и модели Datsun (седан on-DO и хэтчбек mi-DO).
Автоновости дня 04:14
Происшествия
В Подмосковье мужчина угнал иномарку с трехлетним ребенком
Регион online 06:25
Общество
Срок оформления финской визы в Петербурге сократился до двух недель
После обработки большого количества заявлений на получение шенгенской визы в августе визовый отдел Генерального консульства Финляндии в Петербурге вернулся к привычным двухнедельным срокам рассмотрения.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:32
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM вчера в 09:41
Экономика
Президент Путин поддержал проект строительства дороги в обход Саратова
Глава региона пояснил, что сейчас губерния относится к пензенскому управлению, но вскоре будет иметь собственный территориальный отдел, который займется содержанием и ремонтом федеральных дорог.
Регион 64 04:00
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
РБК вчера в 22:45
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07