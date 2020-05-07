Коронавирус
ВедомостиРоссия обошла Германию и Францию по числу зараженных коронавирусом
На момент публикации Россия занимает 5-е место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, обогнав по этому показателю Германию (168 162 заболевших) и Францию (174 224), следует из данных американского Университета Джона Хопкинса.
Читать в источнике
Оценить442
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 5 тыс. рублей.
RT на русском 06:37
Общество
Собянин считает возможным возобновить строительство в Москве с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным разрешить работу строительных предприятий на территории столицы с 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:42
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Игры
Techland отреагировала на критику разработки Dying Light 2
Экономика сегодня 03:23
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
Министр культуры заразилась коронавирусом
Глава Минкультуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анну Усачеву.
Медиазона вчера в 07:34
Экономика
Госдолг США достиг рекордного уровня
Власти США принимают меры по поддержке населения и бизнеса и выделяют средства из госбюджета на оказание помощи пострадавшим от вспышки коронавируса, тем самым увеличивая размер госдолга до рекордных размеров.
Слово и Дело 06:51
Политика
Немецкий депутат призвал немедленно снять антироссийские санкции
Отказ от санкций против РФ должен стать программным решением для поддержки экономики Германии во времена пандемии коронавируса, заявил ранее РИА Новости депутат Бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен.
РИА Новости 03:13
Здоровье
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
РИА Новости 07:29
Игры
Для Mortal Kombat 11 выпустят сюжетное DLC с Шанг Цунгом
Игра Mortal Kombat 11 получит сюжетное DLC, в котором появится персонаж Шанг Цунг.
Дни24 05 мая в 12:20
Здоровье
ВСП: у пациентов с хроническими заболеваниями при посещении лечебных учреждений требуют справку об отсутствии COVID-19
Всероссийский союз пациентов обратился в ФФОМС за разъяснениями в отношении требования по обязательному предъявлению справок об отсутствии COVID-19 у пациентов при посещении лечебных учреждений.
Dislife.ru 05 мая в 12:09
Общество
Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева
Дмитриев останется под стражей в СИЗО №1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13
Хоккей
«Ак Барс» объявил о переходе Бурмистрова
Реальное время вчера в 05:55
Общество
Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ
Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения.
BFM.ru вчера в 06:54
Общество
Собянин призвал москвичей не ходить на салют 9 мая
Московский Комсомолец 05:52
Общество
Девушка 20 раз увеличила губы, чтобы сделать их самыми большими в мире
22-летняя болгарская студентка Андреа Иванова из Софии 20 раз проводила процедуры увеличения губ.
Комсомольская правда 07:28
Общество
Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе
Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
Авто
ГАЗ снял с производства старые «ГАЗоны»
Складские запасы старых «ГАЗонов», если верить слухам, уже иссякли.
Автоновости дня вчера в 01:06
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
Общество
Собянин: Москва обогнала Нью-Йорк по выявляемости коронавируса
Выявляемость случаев заражения коронавирусом в Москве в настоящее время выше, чем в Нью-Йорке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова мэра российской столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:11
Общество
ВОЗ обеспокоена ростом числа зараженных коронавирусом в России
Копенгаген, 7 мая 2020, 14:17 — REGNUM Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге заявил, что организация обеспокоена ростом числа случаев заражения коронавирусом в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине.
REGNUM 07:17
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Происшествия
Один человек погиб при обрушении строительных лесов в Санкт-Петербурге
Строительные леса обрушились во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, один человек погиб, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
РБК 05:20
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры снова встретятся на одной съемочной площадке и сыграют супругов с суперспособностями, вынужденных учиться работать сообща.
Культуромания 06:41