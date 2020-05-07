На момент публикации Россия занимает 5-е место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, обогнав по этому показателю Германию (168 162 заболевших) и Францию (174 224), следует из данных американского Университета Джона Хопкинса.

Россия обошла Германию и Францию по числу зараженных коронавирусом

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