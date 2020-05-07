Коронавирус
MetaratingsРоссия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом
Наиболее сложная ситуация в Москве, где заболели ещё 6703 человека. На втором месте Подмосковье (842), тройку за прошедшие сутки замкнул Нижний Новгород (312). Таким образом, Россия вышла на пятое место по количеству заболевших коронавирусом, обогнав Германию и Францию.
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Общество
Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений по коронавирусу
В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
Metaratings вчера в 09:49
Игры
В Steam вышел российский сай-фай выживач – с трейлером под «Наадю» и крутым концептом
Cyber.sports.ru 05 мая в 12:51
Единоборства
Российский промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко
Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что обсудил с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Майком Тайсоном возможность поединка с бойцом MMA Александром Емельяненко.
Вестник Кавказа вчера в 07:57
Футбол
Дзюба попал в список 25 лучших игроков с истекающими контрактами
Нападающий питерского "Зенита" и сборной России Артём Дзюба попал в список 25 лучших игроков с истекающими контрактами по версии британского портала 90 min.
Sport.ru 01:59
Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Общество
Сергей Собянин попросил москвичей не приходить смотреть салют 9 Мая
Говорит Москва 05:58
Игры
Вышел первый геймплейный трейлер карточной игры Total War: Elysium
Лондон, 6 мая 2020, 19:09 — REGNUM Студия Creative Assembly опубликовала первый геймплейный трейлер своей предстоящей карточной видеоигры Total War: Elysium.
REGNUM вчера в 12:09
Здоровье
Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
Игры
В России коллекционное издание Assassin’s Creed Valhalla выйдет без игры
В других регионах коллекционное издание Assassin's Creed Valhalla комплектуется Ultimate-версией тайтла, включающей сезонный пропуск и дополнительный контент.
CyberSport.ru 00:39
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса
Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета 05 мая в 03:57
Общество
В России за сутки выявили 11 231 случай коронавируса
За минувшие сутки в России подтвердили 11 231 случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших выросло до 177 160 человек.
МордовМедиа 05:33
Киберспорт
Gambit и forZe планируют подать в суд на Winstrike
После завершения переговоров представители Winstrike перестали отвечать на запросы forZe.В конце марта клуб направил Winstrike официальную претензию — если её условия не будут выполнены, forZe подаст в суд.
Dota2.ru 05:43
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня
По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
Спорт
Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию Evil Genius
В Evil Genius игрокам предстоит обустроить злодейское логово, привлечь наёмников, натренировать миньонов и взяться за миссии по завоеванию всего мира.
Игромания.ру вчера в 10:29
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Футбол
Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
Общество
Где в Смоленской области выявили новый случай коронавируса
За минувшие сутки в Смоленской области выявили минимальный за последние несколько недель показатель новых пациентов — один человек.
Smolnarod.ru вчера в 04:54
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
Игры
По стопам PlayStation 4. Продано почти 60 млн консолей Nintendo Switch
Nintendo заявила, что планирует продать 19 миллионов игровых приставок Switch в текущем финансовом году Также было объявлено, что за первые шесть недель до выхода игры Animal Forest Friends было продано 13,41 миллиона копий.
iXBT.com 05:27
Культура
Песня «День Победы» 9 мая прозвучит на разных языках мира
В день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках международной культурно-патриотической акции «День Победы на разных языках» каждый желающий сможет исполнить самую известную и любимую песню о войне «День Победы» на родном языке.
Inc-news.ru вчера в 23:10
Гаджеты
Выпущены материнские платы для «Эльбрусов» по цене новых iPhone
Материнские платы для импортозамещения Российская компания МЦСТ выпустила новые материнские платы для процессоров линейки «Эльбрус», выполненные в форм-факторе mini-ITX.
CNews вчера в 07:26
Происшествия
В Петербурге при обрушении строительных лесов погиб человек
Погиб один человек, пятеро получили травмы, сообщили "РГ" в Управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 04:44
Кино
Фильм или сериал? Студия Marvel работает над проектом «Призрачный гонщик»
Лос-Анджелес, США, 7 мая 2020, 01:15 — REGNUM Студия Marvel дала «зелёный свет» проекту «Призрачный гонщик», который станет частью её киновселенной.
REGNUM вчера в 18:15
Авто
УАЗ выпустит битопливный УАЗ «Пикап»
Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию УАЗ «Пикап».
Автоновости дня вчера в 07:26
Армия и оружие
Второй носитель «Посейдонов» спустят на воду в конце июня
Атомную подводную лодку "Хабаровск" планируют спустить на воду в конце июня, однако точной даты пока нет, пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России.
Вести.Ru 04:38
Игры
Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect
NewInform 03:48
Хоккей
НХЛ отреагировала на скандал вокруг форварда «Вашингтона»
Национальная хоккейная лига опубликовала заявление на своём официальном сайте по ситуации с комментариями нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Брендана Лайпсика.
News.ru 03:40