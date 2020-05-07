Наиболее сложная ситуация в Москве, где заболели ещё 6703 человека. На втором месте Подмосковье (842), тройку за прошедшие сутки замкнул Нижний Новгород (312). Таким образом, Россия вышла на пятое место по количеству заболевших коронавирусом, обогнав Германию и Францию.

Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом

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