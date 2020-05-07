Коронавирус
BFM.ruРоссия обошла Германию и Францию по числу заболевших коронавирусом
За последние сутки в стране выявили 11 231 случай заражения, что стало рекордом. Общее число заболевших COVID-19 в России выросло до 177 160 человек, в то время как в Германии 168 162 инфицированных, а во Франции — 174 224. Это следует из данных американского Университета Джона Хопкинса.
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В России за сутки заболели коронавирусом больше 10 тыс. человек – третий день подряд
Апокриф Медиа05 мая в 15:02
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Газета.Ru 09:53
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В Краснодарском крае полиция составила протокол по статье о фейках на главу местного отделения «Альянса врачей»
В Краснодарском крае полиция составила протокол по статье о фейках на главу местного отделения организации «Альянс врачей».
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Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму
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РИА Новости 08:55
Общество
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Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных граждан.
Коммерсантъ 07:51
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ТАСС вчера в 15:31
Экономика
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Газета.Ru 05 мая в 18:45
Общество
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РИА Новости вчера в 11:42
Общество
Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе
Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
Здоровье
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Кстати.News 07:03
Общество
Около 200 тыс. москвичей вернутся на работу с 12 мая
С 12 мая в Москве смогут возобновить работу не только строительные компании, как было объявлено 6 мая, но и предприятия автопрома, легкой промышленности, машиностроения, производители компьютеров и электроники, деятельность которых в настоящий момент ограничена.
Коммерсантъ 10:13
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу Джамбула Джанашию - еще одного предполагаемого соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 10:28
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера
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REGNUM 10:04
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Общество
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BFM.ru вчера в 11:49
Экономика
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В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Политика
Украина захотела доминировать в переговорах по Донбассу
Украина рассчитывает, что Россия захочет повысить уровень своего представительства в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в ответ на расширение состава украинской делегации.
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Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК вчера в 08:34
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Финансы
Международные резервы России за неделю сократились на $2,5 млрд
Международные резервы РФ по данным на 1 мая 2020 года уменьшились по сравнению с показателем на 24 апреля на 0,4% (или $2,5 млрд) и составили $567,3 млрд.
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В вирусе SARS-CoV-2 обнаружено 14 мутаций. Одна из них может способствовать распространению вируса
В процессе работы было обнаружено 14 мутаций и одна из них, названная D614G (или G614), отличалась от других тем, что была обнаружена практически во всех образцах пациентов вне Китая.
Лечащий Врач 06:18
Авто
Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford
Российская группа Sollers запустила сервис платной подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Автоновости дня вчера в 23:06
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
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Известия 10:02
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Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
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