За последние сутки в стране выявили 11 231 случай заражения, что стало рекордом. Общее число заболевших COVID-19 в России выросло до 177 160 человек, в то время как в Германии 168 162 инфицированных, а во Франции — 174 224. Это следует из данных американского Университета Джона Хопкинса.

Россия обошла Германию и Францию по числу заболевших коронавирусом

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