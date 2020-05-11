Коронавирус
Lenta.ruВ России выросло общее число заразившихся коронавирусом
Число заразившихся в России достигло 221 344. В Великобритании власти сообщали о 219 183 инфицированных, в Италии — о 219 070, данные за понедельник эти страны еще не опубликовали. На первом месте находятся США (почти 1,4 миллионов инфицированных), на втором Испания (224 390 случаев).
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с чего всё началось
О том, что Россия поднялась на третье в мире место по числу заболевших, также свидетельствуют данные сайта Worldometers, который аккумулирует информацию о заражениях COVID-19 во всем мире.РБК04:18
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Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам.
RT на русском 06:16
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка
Куриленко заявила, что сделал тест ДНК и выяснила, что у нее нет украинской крови, поэтому считать ее украинкой – необоснованно.
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Политика
Путин рассказал о предотвращенных попытках по развалу России
По словам Путина, 20 лет назад в некоторых конституциях республик РФ не было даже упоминания, что они являются частью Российской Федерации.
Слово и Дело вчера в 12:56
Общество
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 31 мая
"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 31 мая", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:29
Общество
Доктор Мясников рассказал о «странностях» коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
РИА Новости 06:13
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая
Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы
9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в этом году
Следующие длинные выходные ждут россиян в июне месяце. Они будут связаны с празднованием Дня России.
ФедералПресс вчера в 09:00
Здоровье
Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
Происшествия
Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу
Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 07:25
Общество
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24 рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
Происшествия
Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы
Lenta.ru вчера в 08:55
Футбол
Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой»
Как сообщает La Voz De Galicia, среди игроков, приступившим к занятиям, есть и российский нападающий Фёдор Смолов, недавно вернувшийся в Испанию.
Нева Спорт 06:42
Политика
Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусом на основании данных мониторинга ситуации с инфекцией, сообщается на сайте Кремля.
РБК 04:37
Общество
Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
Экономика
Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС
Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС, понимание с российской стороны есть, документы пока проходят согласование, заявил в понедельник замглавы Минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк.
РИА Новости 06:37
Общество
Врио главы Ставрополя назначили Дмитрия Семенова
"Депутаты городской думы Ставрополя на 54-м внеочередном заседании своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:20
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Общество
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции
По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
Политика
Путин поручил представить национальный план восстановления экономики
Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры с коронавирусом
Власти города 9 мая подтвердили смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.
РИА Новости 07:51
Здоровье
В Нью-Йорке дети умирают от болезни, связанной с коронавирусом
Известно, что в штате Нью-Йорк трое детей с диагнозом коронавирус скончались из-за воспалительного синдрома.
Что происходит 05:17
Политика
Еврокомиссия может ввести санкции против Германии
Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
Общество
Как изменится режим самоизоляции в Татарстане с 12 мая
С 12 мая в Татарстане вступают в силу ряд изменений относительно режима самоизоляции. Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ.
Татарстан-24 05:09