с чего всё началось

Число заразившихся в России достигло 221 344. В Великобритании власти сообщали о 219 183 инфицированных, в Италии — о 219 070, данные за понедельник эти страны еще не опубликовали. На первом месте находятся США (почти 1,4 миллионов инфицированных), на втором Испания (224 390 случаев).

Общество В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников. 47

Политика Путин выступит с новым обращением к россиянам Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам. 2K

Шоу-бизнес Ольга Куриленко заявила, что она не украинка Куриленко заявила, что сделал тест ДНК и выяснила, что у нее нет украинской крови, поэтому считать ее украинкой – необоснованно. 44

Политика Путин рассказал о предотвращенных попытках по развалу России По словам Путина, 20 лет назад в некоторых конституциях республик РФ не было даже упоминания, что они являются частью Российской Федерации. 96

Наука Назван новый способ передачи коронавируса "Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые. 39

Политика Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы 9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом. 4,4K

Здоровье Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом. 753

Происшествия Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин. 20

Общество Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24 рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. 114

Футбол Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой» Как сообщает La Voz De Galicia, среди игроков, приступившим к занятиям, есть и российский нападающий Фёдор Смолов, недавно вернувшийся в Испанию.

Политика Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом Президент Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусом на основании данных мониторинга ситуации с инфекцией, сообщается на сайте Кремля. 12

Общество Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах. 37

Экономика Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС, понимание с российской стороны есть, документы пока проходят согласование, заявил в понедельник замглавы Минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк. 2

Общество Врио главы Ставрополя назначили Дмитрия Семенова "Депутаты городской думы Ставрополя на 54-м внеочередном заседании своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова", - говорится в сообщении. 22

Общество Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. 51

Политика Путин поручил представить национальный план восстановления экономики Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики. 1,5K

Здоровье Разработан калькулятор смерти от коронавируса Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне. 9

Здоровье В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры с коронавирусом Власти города 9 мая подтвердили смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.

Политика Еврокомиссия может ввести санкции против Германии Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 329