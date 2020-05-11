Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России выросло общее число заразившихся коронавирусом

Число заразившихся в России достигло 221 344. В Великобритании власти сообщали о 219 183 инфицированных, в Италии — о 219 070, данные за понедельник эти страны еще не опубликовали. На первом месте находятся США (почти 1,4 миллионов инфицированных), на втором Испания (224 390 случаев).
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с чего всё началось
О том, что Россия поднялась на третье в мире место по числу заболевших, также свидетельствуют
 данные сайта Worldometers, который аккумулирует информацию о заражениях COVID-19 во всем мире.
РБК04:18

Подробнее о событии

Россия поднялась на третье место по числу выявленных случаев коронавируса

Российская газета05:01

Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом

РИА Новости05:00

Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом

Коммерсантъ03:36

В России выросло общее число заразившихся коронавирусом

Lenta.ru03:59

Россия по COVID-19 обошла Великобританию и Италию

Ёлдаш03:46

Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом

ТАСС03:38

Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

РБК04:18
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Общество

В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
47
Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам.
RT на русском 06:16
2K
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка

Куриленко заявила, что сделал тест ДНК и выяснила, что у нее нет украинской крови, поэтому считать ее украинкой – необоснованно.
Gazeta.SPb вчера в 18:01
44
Политика

Путин рассказал о предотвращенных попытках по развалу России

По словам Путина, 20 лет назад в некоторых конституциях республик РФ не было даже упоминания, что они являются частью Российской Федерации.
Слово и Дело вчера в 12:56
96
Общество

В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 31 мая", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:29
40
Общество

Доктор Мясников рассказал о «странностях» коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
РИА Новости 06:13
11
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
9
Наука

Назван новый способ передачи коронавируса

"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
39
Политика

Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы

9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
4,4K
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в этом году

Следующие длинные выходные ждут россиян в июне месяце. Они будут связаны с празднованием Дня России.
ФедералПресс вчера в 09:00
1,1K
Здоровье

Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
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Происшествия

Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу

Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 07:25
20
Общество

Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24 рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
114
Происшествия

Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы

Lenta.ru вчера в 08:55
55
Футбол

Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой»

Как сообщает La Voz De Galicia, среди игроков, приступившим к занятиям, есть и российский нападающий Фёдор Смолов, недавно вернувшийся в Испанию.
Нева Спорт 06:42
Политика

Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусом на основании данных мониторинга ситуации с инфекцией, сообщается на сайте Кремля.
РБК 04:37
12
Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
151
Общество

Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
37
Экономика

Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС

Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС, понимание с российской стороны есть, документы пока проходят согласование, заявил в понедельник замглавы Минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк.
РИА Новости 06:37
2
Общество

Врио главы Ставрополя назначили Дмитрия Семенова

"Депутаты городской думы Ставрополя на 54-м внеочередном заседании своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:20
22
Происшествия

Полиция задержала виновника скопления людей на рынке в Петербурге

РИА Новости 05:17
91
Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
29
Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
51
Общество

В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции

По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
1,9K
Политика

Путин поручил представить национальный план восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
1,5K
Здоровье

Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
9
Здоровье

В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры с коронавирусом

Власти города 9 мая подтвердили смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.
РИА Новости 07:51
Здоровье

В Нью-Йорке дети умирают от болезни, связанной с коронавирусом

Известно, что в штате Нью-Йорк трое детей с диагнозом коронавирус скончались из-за воспалительного синдрома.
Что происходит 05:17
7
Политика

Еврокомиссия может ввести санкции против Германии

Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
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Общество

Как изменится режим самоизоляции в Татарстане с 12 мая

С 12 мая в Татарстане вступают в силу ряд изменений относительно режима самоизоляции. Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ.
Татарстан-24 05:09
95
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